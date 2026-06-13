Donald Trump confirmó este viernes la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como el "Niño Guerrero", señalado como el máximo líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina.
Donald Trump anunció la muerte del "Niño Guerrero", el líder del Tren de Aragua
El presidente de Estados Unidos informó que Héctor Guerrero Flores fue abatido en una acción militar coordinada con apoyo venezolano. Era uno de los criminales más buscados del continente.
El anuncio fue realizado por el mandatario estadounidense a través de sus redes sociales, donde aseguró que el cabecilla de la estructura delictiva murió durante un "ataque cinético rápido y letal" ejecutado por fuerzas norteamericanas.
Según indicó Trump, el operativo fue encabezado por el Comando Sur y contó con coordinación con autoridades venezolanas, aunque evitó precisar la fecha y el lugar exactos en los que se produjo la acción.
"Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar", expresó el presidente estadounidense al comunicar la muerte del jefe criminal.
El hombre más buscado del Tren de Aragua
Con 42 años, Héctor Guerrero Flores era considerado uno de los delincuentes más buscados del continente. Su nombre estuvo ligado durante más de una década al crecimiento del Tren de Aragua, una organización nacida en el estado venezolano de Aragua que pasó de ser una banda dedicada a extorsiones a convertirse en una estructura criminal con presencia internacional.
Estados Unidos lo acusaba de terrorismo, narcotráfico y de facilitar el ingreso de drogas al territorio norteamericano. Desde julio de 2024, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera capturarlo.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York también lo había acusado de ordenar y facilitar actividades terroristas dentro de Estados Unidos.
El imperio criminal que manejaba desde la cárcel
Durante años, el "Niño Guerrero" operó desde el penal de Tocorón, en Venezuela. Lejos de las condiciones habituales de una prisión, distintas investigaciones revelaron que el establecimiento contaba con piscina, zoológico, sala de apuestas, un banco y una discoteca llamada "Tokio".
Desde allí, el líder del Tren de Aragua controlaba las actividades de la organización y recaudaba millones de dólares mediante el cobro de una cuota obligatoria a los más de 5.000 reclusos.
Las investigaciones también sostienen que el jefe criminal tenía libertad para salir del penal y desplazarse por distintos puntos del país.
La aparente impunidad quedó expuesta en septiembre de 2023, cuando más de 11.000 efectivos venezolanos tomaron el control de Tocorón. Sin embargo, Guerrero Flores logró escapar antes del operativo mediante una red de túneles.
Una organización criminal con presencia internacional
Bajo su liderazgo, el Tren de Aragua amplió sus operaciones hacia Colombia, Perú, Chile, Brasil, México, España y Estados Unidos. Las actividades atribuidas a la organización incluían narcotráfico, trata de personas con fines de explotación sexual, secuestros, extorsiones, homicidios, tráfico de armas y lavado de dinero mediante criptomonedas.
Para Washington, la estructura había dejado de ser una simple banda para transformarse en una organización terrorista extranjera.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei incluyó al Tren de Aragua en la lista de organizaciones terroristas en febrero de 2025. La decisión fue adoptada mediante un decreto en el que se consideró que la banda representaba "una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional".