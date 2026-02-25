Policías de Nueva York intervinieron en una pelea de bolas de nieve y los atacaron con bolas de nieve
Tras viralizarse un video del insólito momento en Washington Square Park, el alcalde Zohran Mamdani pidió "respeto" para los agentes, mientras cientos de miles de personas en Estados Unidos aún enfrentan las consecuencias de una histórica nevada que paraliza los servicios.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió "respeto" a los agentes de policía locales tras la tormenta de nieve del lunes después de que un video viral mostrara a algunos siendo atacados con bolas de nieve en Washington Square Park, mientras respondían a una gran pelea de bolas de nieve.
En el video, una multitud abuchea y se burla de dos agentes, y algunos les lanzan bolas de nieve a la cara. En un momento dado, los agentes empujan al menos a dos personas al suelo en respuesta a las bolas de nieve.
“Los oficiales, como todos los trabajadores municipales, han estado en acción durante una tormenta de nieve histórica, manteniendo a los neoyorquinos seguros y los autos en movimiento”, dijo Mamdani en una publicación en X. “Trátenlos con respeto”.
Evidentemente, aludiendo a que les dijo en broma a los alumnos que podían tirarle bolas de nieve por haberles ordenado volver a clase el martes, Mamdani añadió: "Si alguien está atrapando una bola de nieve, ese soy yo".
Las imágenes son virales.
No se realizaron arrestos de inmediato en relación con el caso. Sin embargo, Jessica Tisch, comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, declaró en redes sociales que los detectives estaban investigando el asunto.
También dijo que el comportamiento mostrado en el video “es vergonzoso y es criminal”.
La Asociación Benéfica de la Policía de la Ciudad de Nueva York (PBA), el sindicato que representa a los agentes locales, también reprendió a los lanzadores de bolas de nieve, calificando su conducta de "inaceptable e indignante". El sindicato también exigió la detención de los responsables y su procesamiento por agresión a un agente de policía.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Reuters.
En un comunicado emitido el martes, la policía declaró: «Varios agentes uniformados fueron alcanzados en la cabeza a corta distancia con bolas de nieve, lo que les causó lesiones en la cabeza, el cuello y la cara». Posteriormente, los paramédicos trasladaron a los agentes al hospital Northwell Greenwich Village para recibir tratamiento médico por sus lesiones, según el comunicado policial.
Como suele ocurrir tras la mayoría de las tormentas de nieve, los habitantes de la ciudad de Nueva York se reunieron en parques públicos para una pelea de bolas de nieve al amainar la ventisca del lunes. Los agentes respondieron a una llamada al 911 sobre una multitud desordenada en Washington Square Park poco después de las 4 p. m. del lunes, según informaron las autoridades.
Los comentarios de Mamdani y Tisch sobre los agentes acribillados se produjeron mientras ciudades de todo el noreste de Estados Unidos se recuperaban de la nieve causada por la ventisca del lunes. La tormenta interrumpió el transporte en la región y provocó cientos de miles de cortes de electricidad.
Tormenta histórica
Los meteorólogos informaron que la tormenta fue la más fuerte en una década, dejando más de 61 cm de nieve en algunas zonas de la región. En Rhode Island cayeron más de 91 cm, superando las cifras totales de nieve de la histórica ventisca del noreste de Estados Unidos de 1978.
Se esperaba que la tormenta se alejara de la costa este el martes, dirigiéndose hacia las provincias marítimas canadienses, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
En Massachusetts, aún había más de 250.000 cortes de electricidad a las 10:00 a. m. ET del martes. La gobernadora del estado, Maura Healey, había levantado el estado de emergencia por tormenta de nieve para los condados de Berkshire, Hampden, Hampshire y Franklin, aunque seguía vigente para el resto del estado.
También firmó una directiva que permite a los empleados estatales no urgentes trabajar desde casa el martes y alentó a los empleadores a permitir que sus trabajadores hagan lo mismo, en un esfuerzo por mantener las carreteras abiertas para los equipos de limpieza y los trabajadores de restauración de energía.
"Si bien lo peor de la tormenta ya quedó atrás y gran parte del estado está comenzando a palear nieve, las condiciones siguen siendo severas y peligrosas en todo el sureste de Massachusetts", dijo Healey en un comunicado de prensa .
En una decisión sin precedentes, el Boston Globe anunció el lunes que no distribuiría la versión impresa del periódico el martes. La publicación escribió que las fuertes nevadas "impidieron que el personal de impresión del periódico llegara sano y salvo a Taunton, ahora sede de la imprenta del Globe".
Las prohibiciones de viaje en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Delaware se levantaron el martes.
Con clases, pero con transporte limitado
En la ciudad de Nueva York, los estudiantes regresaron a las aulas el martes tras un inusual día de nieve el lunes. Durante una conferencia de prensa previa al regreso a clases el martes, Mamdani reconoció anticipadamente la decepción de los estudiantes, diciéndoles: "Todavía pueden lanzarme bolas de nieve cuando me vean".
Gente jugando en la nieve, el lunes en Central Park. Reuters
Sin embargo, no solo los estudiantes estaban decepcionados. El presidente de la Federación Unida de Maestros, Michael Mulgrew, afirmó que el sindicato garantizaría que los docentes que no pudieran desplazarse a la escuela no enfrentaran ninguna medida disciplinaria. "Nadie debería arriesgar su seguridad al intentar ir a trabajar", declaró en una publicación en redes sociales .
Mientras los padres y cuidadores caminaban con dificultad a través de los bancos de nieve y el hielo recongelado para llevar a sus hijos a la escuela, algunos expresaron su frustración con la decisión del alcalde.
"Estamos caminando sobre hielo delgado", dijo Danielle Obloj, madre de un estudiante de quinto grado de Brooklyn, a Associated Press . "Un día más habría estado bien". “Nunca deberían haber dejado que estos niños regresaran a la escuela”, agregó.
Foto tomada este martes en la ciudad de Nueva York. Reuters.
En el noreste, en tanto, el transporte público se reactivaba poco a poco.El Ferrocarril de Long Island operaba con un horario limitado el martes, en parte gracias al despliegue de una zanjadora-esparcidora de 16 metros y 80 toneladas , utilizada para la remoción de nieve de alta intensidad.
La potente máquina, apodada Darth Vader , es capaz de limpiar acumulaciones de nieve de hasta 4,5 metros de profundidad.