Tormenta de frío polar

Policías de Nueva York intervinieron en una pelea de bolas de nieve y los atacaron con bolas de nieve

Tras viralizarse un video del insólito momento en Washington Square Park, el alcalde Zohran Mamdani pidió "respeto" para los agentes, mientras cientos de miles de personas en Estados Unidos aún enfrentan las consecuencias de una histórica nevada que paraliza los servicios.