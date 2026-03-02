Rafael Grossi sobre la muerte de Ali Khamenei: "La lección es que hay que jugar dentro del reglamento"

El titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se refirió al proyecto atómico que tenía Irán y a la vinculación con la muerte de su líder Ali Khamenei en los ataques militares de Estados Unidos e Israel: “La lección final es que hay que jugar dentro del reglamento”, aseguró.
Señaló en declaraciones radiales que ninguna autoridad política “que ha jugado con la idea de tener un arma nuclear está en el poder”, citó el caso de Saddam Hussein, el exlíder de Libia, Gadafi, Bashar al-Assad de Siria y las calificó de experiencias “históricas, tristes y lamentables”: “Hoy hay dos muertos y uno que no se sabe dónde está”, agregó.
Una mujer musulmana chiíta se golpea el pecho mientras llora la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Foto: REUTERS / Hasnoor Hussain.
“No se ve que haya un cambio de régimen inminente. Hay, evidentemente, una cantidad de factores muy importantes, como el debilitamiento del gobierno, una situación económica muy complicada y una presión militar que aún no ha terminado. No olvidemos que esto es una campaña que recién ha comenzado”, explicó Rossi.
Por otro lado, el presidente del OIEA espera, desde su papel de diplomático, que se “acallen las armas lo antes posible” y se pueda volver a una mesa de negociación; sin embargo, sostuvo que ese no es un escenario posible.
Musulmanes se lamentan por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Foto: REUTERS / Akhtar Soomro.
Además, remarcó que Irán “no volverá a ser lo que era”, al menos desde el punto de vista nuclear, porque el daño que ha sufrido toda esa gran infraestructura “para fabricar uranio y para convertirlo en metal es inmenso”, ha sido destruida y “no cree” que se pueda reconstituir rápidamente.
Para finalizar, sostuvo que “ha habido sospechas muy grandes” tanto en Estados Unidos como en Israel sobre “la fabricación de posibles armas nucleares” por parte del régimen iraní y que se cuestionó el motivo por el cual se acumulaba ese material; cuando las negociaciones no llegaron a ningún lado, se decidió “tomar las cosas a través de las armas”.