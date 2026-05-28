París atraviesa una ola de calor que eleva las temperaturas por encima de los valores habituales para esta época del año y genera un fuerte impacto en la vida cotidiana de la ciudad.
Calor extremos en París: jóvenes desafían la prohibición de nadar en el Canal Saint-Martin
La capital francesa atraviesa jornadas sofocantes que llevan a numerosos jóvenes a buscar alivio en el agua, en medio de operativos policiales y restricciones vigentes en la zona del canal.
El fenómeno se enmarca en una serie de episodios de calor extremo que afectan a distintas regiones de Europa y que, según especialistas, se vuelven cada vez más frecuentes e intensos.
En este contexto, numerosos jóvenes continúan saltando al Canal Saint-Martin para refrescarse, aun cuando existe una prohibición explícita de ingresar al agua. La situación se repite durante las jornadas de mayor calor, cuando el canal se convierte en un punto de encuentro improvisado para quienes buscan aliviar las altas temperaturas.
Pese a la prohibición, la escena se repite con frecuencia y genera la intervención de la policía, que permanece en la zona para intentar evitar los ingresos al canal y ordenar el área.
Controles policiales
Las autoridades refuerzan la presencia en el Canal Saint-Martin con controles destinados a desalentar los baños no autorizados, en un contexto de temperaturas extremas que llevan a muchas personas a buscar alternativas de refrigeración en espacios urbanos.
El aumento del calor en París también incrementa la preocupación por la seguridad de quienes se exponen al agua en zonas no habilitadas, mientras la ciudad continúa registrando jornadas sofocantes.