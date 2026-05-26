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Europa enfrenta temperaturas extremas y una ola de calor sin precedentes

El Reino Unido, España y Francia registran temperaturas inusualmente altas para la época, con alertas por calor extremo, récords históricos y advertencias sanitarias en distintas regiones de los tres países.

El continente enfrenta un episodio de temperaturas inusuales y sostenidas.El continente enfrenta un episodio de temperaturas inusuales y sostenidas.
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El Reino Unido registró una temperatura inédita para un mes de mayo, en el marco de una ola de calor que afecta a gran parte de Europa. En Kew Gardens, al sur de Londres, el termómetro alcanzó los 34,8 °C, superando registros históricos para esta época del año.

El valor se ubicó por encima del récord anterior de 32,8 °C, que se había alcanzado en 1922 y repetido en 1944. Las autoridades meteorológicas destacaron que los aumentos de temperatura suelen darse en pequeñas variaciones, lo que vuelve este nuevo registro especialmente significativo.

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Un fenómeno que se intensifica

Especialistas señalan que el cambio climático está influyendo en la mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos, como olas de calor, sequías e inundaciones. En ese contexto, advierten que estos episodios podrían volverse cada vez más habituales.

Desde el ámbito meteorológico se indicó que el aumento de temperaturas extremas constituye un indicador claro de las transformaciones climáticas en curso, con la posibilidad de que estas condiciones se conviertan en la nueva normalidad.

(260525) -- MADRID, 25 mayo, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 24 de mayo de 2026 de personas refrescándose con agua en medio de una ola de calor, en Madrid, España. (Xinhua/Gustavo Valiente) (rtg) (ah) (vf)España en alerta: varias regiones sufren temperaturas extremas y noches tropicales.

Alertas en varios países

En el Reino Unido se activaron alertas por ola de calor en distintas regiones de Inglaterra, incluidas áreas como Gran Londres, Suffolk y Essex. Estas advertencias se establecen cuando las temperaturas superan determinados umbrales durante varios días consecutivos.

En España, las autoridades anticiparon la continuidad del calor durante toda la semana, con máximas elevadas en gran parte del territorio y la aparición de noches tropicales en el suroeste peninsular. Se prevén valores que podrían alcanzar entre 36 y 38 °C en el pico del fenómeno.

En Francia, también se declararon niveles de alerta por temperaturas elevadas en varios departamentos, con episodios de calor sostenido que afectan a distintas regiones del país.

Un escenario climático en transformación

La reiteración de récords térmicos en diferentes países europeos refuerza la preocupación por la evolución del clima en la región. Los expertos advierten sobre la necesidad de adaptación en infraestructura y planificación urbana frente a fenómenos cada vez más intensos y frecuentes.

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