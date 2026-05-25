Alerta en Estados Unidos

California en estado de emergencia por riesgo de fuga tóxica

Las autoridades advirtieron que un tanque que contenía aproximadamente 7000 galones de metacrilato de metilo, una sustancia altamente volátil e inflamable utilizada para fabricar plástico, corre el riesgo de colapsar. Miles de residentes de Garden Grove recibieron órdenes de evacuación como medida de precaución.