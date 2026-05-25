El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado el estado de emergencia mientras los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj para contener una fuga de sustancias químicas tóxicas en una planta de fabricación en el condado de Orange.
California en estado de emergencia por riesgo de fuga tóxica
Las autoridades advirtieron que un tanque que contenía aproximadamente 7000 galones de metacrilato de metilo, una sustancia altamente volátil e inflamable utilizada para fabricar plástico, corre el riesgo de colapsar. Miles de residentes de Garden Grove recibieron órdenes de evacuación como medida de precaución.
Las autoridades advirtieron que un tanque que contenía aproximadamente 7000 galones de metacrilato de metilo, una sustancia altamente volátil e inflamable utilizada para fabricar plástico, corría el riesgo de colapsar. Miles de residentes de Garden Grove recibieron órdenes de evacuación como medida de precaución.
Las autoridades informaron el domingo que habían encontrado una "posible grieta" en el tanque.
El jefe de división de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Craig Covey, había dicho anteriormente que estaban planificando dos escenarios: "¿Se rompe y se derrama, o explota?".
Los bomberos de California enviaron un equipo especializado en plena madrugada del sábado para investigar las instalaciones.
"Durante esa operación, nuestros bomberos entraron y pudieron visualizar el tanque", dijo TJ McGovern, jefe interino de bomberos del condado de Orange, en una actualización el domingo.
"Lo que encontraron fue una posible grieta en el tanque que podría estar aliviando parte de la presión en su interior", continuó.
McGovern afirmó que los expertos están analizando los resultados de los datos y que espera "mucha más información hoy mismo".
Las instalaciones aeroespaciales se encuentran a unos 8 kilómetros (5 millas) del parque temático Disneyland, que está fuera de la zona de evacuación y permanece abierto con normalidad. Las instalaciones están situadas a unos 56 kilómetros (35 millas) al sureste de Los Ángeles.
Se está investigando la causa de la avería del tanque y los equipos de emergencia lo han estado rociando con agua para intentar estabilizar la temperatura. Las autoridades indicaron que una válvula inoperativa había generado problemas operativos adicionales.
Covey dijo que la temperatura del tanque dañado había subido a 32 °C (90 °F) el sábado y que habían registrado un aumento de temperatura de aproximadamente un grado Fahrenheit por hora.
El viernes por la noche, los funcionarios utilizaron drones para medir los niveles de calor externos y creían haber enfriado el tanque hasta unos 16 °C (61 °F).
Pero cuando los operarios pudieron acercarse y leer el indicador del tanque, se dieron cuenta de que la temperatura interna era mucho más alta, dijo Covey.
Expresó su esperanza de que los equipos de emergencia pudieran ralentizar la velocidad de las reacciones químicas que estaban provocando que las sustancias se calentaran y aumentara la presión dentro del tanque.
"Para nosotros es inaceptable que esto simplemente fracase y explote", dijo Covey.
Los funcionarios estaban elaborando "planes muy ambiciosos" para un escenario en el que la integridad del tanque fallara. También estaban construyendo diques y represas para contener cualquier producto químico en caso de derrame, lo que, según Covey, evitaría que las sustancias llegaran a los desagües pluviales o al océano.
Centro de evacuación en marcha
Las escuelas locales han cerrado como medida de precaución y las salidas de varias carreteras principales han sido clausuradas para limitar el acceso a la zona.
La Dra. Regina Chinsio-Kwong, funcionaria de salud del condado de Orange, dijo que cualquier persona que note "un olor afrutado e intenso" debe alertar a las autoridades.
"Olerlo no significa que hayas alcanzado un nivel que cause síntomas. Pero no queremos que lo huelas", dijo.
Chinsio-Kwong afirmó que inhalar el vapor podría causar problemas respiratorios, irritación ocular y mareos. Añadió que quienes se encuentren fuera de la zona de evacuación de una milla deberían estar a salvo.
Covey advirtió el viernes que "literalmente solo quedaban dos opciones: que el tanque fallara y se derramara... o, en segundo lugar, que el tanque sufriera una fuga térmica y explotara".
En una rueda de prensa celebrada el viernes por la tarde, declaró que si el tanque se derrama, "sustancias químicas muy peligrosas" se filtrarían en la zona de aparcamiento que rodea las instalaciones.
"O bien, el tanque sufre una reacción térmica descontrolada y explota, afectando también a los tanques que lo rodean y que contienen combustible o productos químicos."
"Esto no es una medida de precaución", dijo. "Esto va a fallar, y no sabemos cuándo... Estamos haciendo todo lo posible para averiguar cuándo y cómo podemos evitarlo".
Los residentes esperan en un refugio temporal.
"Me despertaron las sirenas que resonaban por nuestras calles", declaró Mark Olsen, quien fue evacuado al Centro Deportivo y Recreativo de Garden Grove, a NBC LA el viernes.
"Entonces me dijeron que estaban evacuando, así que agarré algunas cosas y me fui de allí", dijo Olsen.
Pero la incertidumbre sobre lo que sucedería con la planta química, o sobre cuándo podría regresar a casa, le preocupaba mucho.
"Es simplemente frustrante", dijo Olsen.
La empresa pidió disculpas
La planta está gestionada por GKN Aerospace, una empresa con sede en el Reino Unido que suministra piezas para aeronaves.
Un portavoz de la empresa pidió disculpas a los residentes locales y declaró: "La situación sigue en curso y estamos totalmente centrados en colaborar con los servicios de emergencia, los equipos especializados en materiales peligrosos y las autoridades pertinentes para garantizar la seguridad de la comunidad local, nuestros empleados y todos los demás implicados".