El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia violeta para este martes 26 de mayo, válida para toda la provincia de Santa Fe.
Santa Fe bajo "alerta violeta" del Servicio Meteorológico Nacional
Entre las zonas alcanzadas figuran los departamentos Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín, aunque la advertencia se extiende al resto del territorio provincial.
El aviso fue incluido en el pronóstico oficial de alertas y advertencias elaborado este lunes 25 de mayo a las 17:34.
Entre las zonas alcanzadas figuran los departamentos Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín, aunque la advertencia se extiende al resto del territorio santafesino.
La particularidad del caso es el color utilizado por el organismo. A diferencia de las alertas más conocidas, como la amarilla, naranja o roja, que suelen estar vinculadas a tormentas, lluvias intensas, viento o temperaturas extremas, el color violeta aparece dentro del apartado de advertencias informativas.
¿Qué significa la advertencia violeta?
Según la información difundida por el SMN, la advertencia responde a la presencia de bancos de niebla y neblinas persistentes, que pueden provocar una reducción significativa de la visibilidad.
En la escala del organismo, el violeta indica la presencia de un fenómeno meteorológico que puede alterar las condiciones normales, aunque sin alcanzar los niveles de alerta amarillo, naranja o rojo.
Por eso, el SMN recomienda prestar atención a la descripción del fenómeno en la línea de tiempo del pronóstico y mantenerse informado durante la jornada.
¿Cuándo rige el aviso?
La advertencia rige para este martes 26 de mayo, especialmente durante la madrugada y la mañana, según el cuadro difundido por el organismo nacional.
Además, el pronóstico también muestra una advertencia similar para el miércoles 27 de mayo en parte de la jornada, por lo que las condiciones de visibilidad reducida podrían repetirse.
Recomendaciones para circular con niebla
Ante este tipo de fenómeno, se recomienda circular con extrema precaución, reducir la velocidad y mantener una mayor distancia entre vehículos.
También es importante utilizar luces bajas o antiniebla, evitar maniobras bruscas y no detenerse sobre la calzada. Además, no se aconseja circular con balizas encendidas, ya que pueden confundir a otros conductores.
Aunque el color violeta pueda llamar la atención por no ser tan habitual, el mensaje central del SMN es claro: la niebla persistente puede complicar la visibilidad y afectar la circulación en rutas, accesos y zonas urbanas de Santa Fe.