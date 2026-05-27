Ola de calor

Italia declaró la alerta roja por temperaturas extremas en Roma y otras tres ciudades

El Ministerio de Salud dispuso el nivel máximo de advertencia para Roma, Florencia, Turín y Bolonia ante el avance de una masa de aire cálido. Las previsiones meteorológicas indican que el fenómeno meteorológico se mantendrá hasta principios de junio.