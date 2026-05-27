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Italia declaró la alerta roja por temperaturas extremas en Roma y otras tres ciudades

El Ministerio de Salud dispuso el nivel máximo de advertencia para Roma, Florencia, Turín y Bolonia ante el avance de una masa de aire cálido. Las previsiones meteorológicas indican que el fenómeno meteorológico se mantendrá hasta principios de junio.

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Italia declaró este miércoles alerta roja por una ola de calor en cuatro de sus principales ciudades. Según el Ministerio de Salud italiano, Roma, Florencia, Turín y Bolonia pasarán al nivel máximo el jueves, ante las previsiones de un nuevo aumento de las temperaturas.

Las autoridades advirtieron que la sensación térmica en las ciudades afectadas podría alcanzar los 35 grados Celsius, lo que supone un riesgo para la salud de la población en general, especialmente para los grupos vulnerables como los ancianos, los niños y las personas con afecciones médicas preexistentes.

El reloj del centro de Concordia, que también marca la temperatura, atestiguó el récord de Concordia como la ciudad más calurosa del país. Foto: Belén FedulloLas previsiones meteorológicas indican que el fenómeno meteorológico se mantendrá hasta principios de junio.

Bajo la alerta roja, se recomendó a los residentes evitar la exposición prolongada a la luz solar directa durante las horas más calurosas del día, entre las 11:00 y las 16:00, cuando el calor extremo puede provocar insolación, deshidratación y quemaduras solares.

El sitio meteorológico italiano iLMeteo indicó que un anticiclón africano se ha vuelto cada vez más dominante sobre la cuenca del Mediterráneo, provocando temperaturas inusualmente altas en Italia a finales de mayo.

Mirá tambiénEuropa enfrenta temperaturas extremas y una ola de calor sin precedentes

Los meteorólogos prevén que este patrón persista hasta principios de junio, con temperaturas que probablemente se mantendrán por encima de los promedios estacionales en toda Italia, así como en gran parte de Europa occidental y central.

Estas temperaturas inusualmente altas generan preocupación por la llegada de olas de calor veraniegas mucho antes de lo previsto, ya que el verano astronómico comienza oficialmente el 21 de junio.

Esta semana, Europa ha sido afectada por una ola de calor inusualmente intensa para esta época del año, lo que provocó alertas sanitarias en varios países y reavivó los llamamientos a acelerar las medidas para afrontar el cambio climático y los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos.

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