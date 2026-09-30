La 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas se desarrolló la semana pasada en Nueva York en un momento de inflexión para la diplomacia global, bajo el lema “Restaurar la confianza y gestionar la transformación”.
Los ausentes de la Asamblea General de la ONU y la regulación de Trump en su crítica
En medio de tensiones geopolíticas y marcadas ausencias, la cumbre global debatió sobre inteligencia artificial, conflictos bélicos y reformas en el organismo.
Enmarcada por una pronunciada fragmentación geopolítica y la parálisis de los mecanismos tradicionales de mantenimiento de la paz, la cumbre reunió a líderes mundiales para encarar un panorama internacional caracterizado por conflictos persistentes y transformaciones tecnológicas aceleradas.
En el centro del debate se situaron las negociaciones para frenar el el escalamiento de las crisis en Oriente Medio, Ucrania y el Cuerno de África, al tiempo que se abordaron compromisos climáticos apremiantes como la adaptación ante el aumento del nivel del mar.
Asimismo, esta edición destacó por poner en la primera línea de la agenda la gobernanza ética de la inteligencia artificial, el rescate de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia 2030 y los reclamos por una reforma integral del Consejo de Seguridad.
En dicho contexto, el rol de la ONU llegó a esta Asamblea en su momento de mayor cuestionamiento por la eficacia de su función. Sobre esta disputa en concreto habló Joaquín Bernardis del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la UCSF en CyD Litoral.
Los ausentes
Joaquín Bernardis destacó entre los elementos principales de este 81° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU el “reforzar la confianza en el sistema multilateral de las Naciones Unidas”.
Con dicha premisa, resaltó que “hubo una serie de ausencias muy categóricas. Entre ellas, el presidente de China, Xi Jinping, también Vladimir Putin (Rusia) y Narendra Modi (India). Fueron ausencias muy muy notorias de esta de esta sesión”.
El peso de sus “faltazos” radica también en el hecho de que el pasado 31 de agosto todos estuvieron presentes y posaron juntos en la inauguración de los VI Juegos Nómadas Mundiales 2026 en Biskek, la capital de Kirguistán.
“Donald Trump sí asistió con un discurso bastante bastante fuerte, sobre todo contra Irán, amenazando de ir hasta las últimas consecuencias contra el país asiático”, comentó Bernadis sobre el otro polo.
“El resto de altos líderes a nivel global, en general, han puesto sobre la mesa la necesidad de sí o sí reformar las Naciones Unidas, porque no están logrando los resultados para la gestión de los múltiples temas de la agenda. Se está resolviendo de manera multilateral por fuera de la ONU o bien directamente de manera bilateral”, comentó el licenciado en Relaciones Internacionales.
Sobre esta línea de discusión agregó: “Si uno mira los discursos de Vladimir Putin, de Narendra Modi, de Xi Jinping, siempre apuestan por el sistema multilateral, pero aquí han dado un faltazo muy notorio. En el último mes entre todos estos líderes, se han visto por lo menos dos veces. Estamos viendo ahí una serie de de de quita prioridades”.
Explicando la postura del inquilino de la Casa Blanca, Bernardis recordó que “la ONU es una organización montada por parte de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y también ha servido bastante a los intereses, por lo menos, de Estados Unidos o los países de la OTAN”.
“Donald Trump por lo menos trata de mostrar su posición con una leve defensa al sistema multilateral de la ONU”, indicó el especialista.
La posición de Milei
Sobre las declaraciones de Javier Milei en su discurso del pasado miércoles, Bernardis lo diferenció de Trump ya que “si bien le por parte de su discurso dedicó una tiempo muy importante a la cuestión de Malvinas, lo cierto es que también criticó a la ONU y a la agenda 2030”.
La inteligencia artificial, otro de los temas pujantes en la discusión, tuvo sus valoraciones por parte del presidente argentino: “Ha planteado que Argentina es un país libre para que se pueda desarrollar todos los algoritmos de inteligencia artificial”, extrajo Bernardis.
“Como contrapunto bastante interesante en los discursos sobre la IA, José Antonio Kast de Chile mostró que es necesario regular la inteligencia artificial”, diferenció el columnista.
“En este periodo de sesiones, que durará un año de la Asamblea General, seguramente el foco va a estar en gestionar el desarrollo de la inteligencia artificial”, fortaleció mirando hacia el futuro.