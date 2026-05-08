Según informaron las autoridades, se cree que un oso atacó y mató a un excursionista de 33 años que había estado desaparecido desde el domingo en el Parque Nacional Glacier de Montana, en Estados Unidos.
Investigan la muerte de un excursionista desaparecido en el Parque Nacional Glacier de Montana
El cuerpo del hombre, identificado como Anthony Pollio, de 33 años, fue hallado en una zona densamente boscosa, con heridas "compatibles con las sufridas en un encuentro con un oso". Las autoridades cerraron el circuito.
Los equipos de búsqueda y rescate avistaron los restos del excursionista en una zona densamente boscosa, con heridas "compatibles con las sufridas en un encuentro con un oso".
Sendero cerrado
Las autoridades identificaron al excursionista como Anthony Pollio, originario de Fort Lauderdale, Florida. El Servicio de Parques Nacionales cerró el tramo del sendero donde se halló el cuerpo.
Los ataques mortales de osos son poco frecuentes en Estados Unidos, pero los expertos afirman que los animales se vuelven más audaces y pierden el miedo a los humanos cuando las casas y los campamentos se convierten en fuentes de alimento fáciles.
El Parque Nacional Glacier es conocido como "tierra de osos" debido a su densa población de osos pardos (también llamados osos grizzly). Los osos negros también son comunes en la zona.
El servicio de parques informó el jueves que la última vez que se registró una lesión humana relacionada con un oso en la zona fue en agosto de 2025, mientras que el último ataque mortal se registró en 1998 en el valle de Two Medicine.
Según un estudio publicado en la revista Journal of Wildlife Management, entre 1900 y 2009 solo 63 personas murieron a causa de ataques de osos negros en Norteamérica.
Últimos ataques
En un incidente aparte, dos excursionistas resultaron heridos el lunes en un ataque de un oso en el Parque Nacional de Yellowstone, que se encuentra en el extremo noroeste de Wyoming y se extiende hasta Montana e Idaho.