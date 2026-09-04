La búsqueda de Pablo Emilio Carrizo Hryc, el argentino de 46 años que había sido reportado como desaparecido en Colombia, terminó con el hallazgo de su cuerpo en el departamento de Córdoba. El hombre había perdido contacto con sus familiares y allegados después de salir de un hotel ubicado en el sector de El Poblado, en Medellín, el 18 de agosto.
Encontraron muerto al bartender argentino que estaba desaparecido desde hacía dos semanas en Colombia
Pablo Emilio Carrizo Hryc, de 46 años, había sido visto por última vez el 18 de agosto en Medellín. Las autoridades confirmaron que su cuerpo fue hallado en el departamento de Córdoba y trabajan para determinar las circunstancias de su muerte.
La confirmación del fallecimiento fue difundida este viernes por autoridades de Medellín. Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de la ciudad, expresó sus condolencias a la familia y señaló que el argentino había residido durante años en Colombia y mantenía un vínculo con Medellín.
De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, Carrizo habría sufrido un accidente de tránsito mientras se desplazaba hacia Cartagena. Sin embargo, las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para establecer con precisión qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que provocaron su muerte.
Había salido de un hotel y tenía previsto viajar a Cartagena
Carrizo había llegado a Medellín por motivos laborales. En los días previos a su desaparición realizaba una consultoría para el restaurante de un hotel situado en El Poblado, uno de los sectores más conocidos de la ciudad.
El 18 de agosto salió del establecimiento y emprendió un viaje. Según la información reunida durante la búsqueda, su destino era Cartagena, ciudad en la que viven su hija y su exesposa. Desde ese momento, sus familiares dejaron de tener noticias suyas.
La falta de comunicación generó preocupación porque, según sus allegados, no era habitual que interrumpiera de manera repentina el contacto con su hija. También dejaron de funcionar sus canales habituales de comunicación y no respondía mensajes ni llamadas.
Ante esta situación, su entorno realizó la denuncia correspondiente y se puso en marcha una búsqueda en Colombia. La Alcaldía de Medellín difundió información sobre su desaparición y las autoridades comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos para establecer dónde podía encontrarse.
Durante las dos semanas siguientes se analizaron distintas posibilidades y se intentó determinar si Carrizo había permanecido en Medellín o si había iniciado el viaje hacia otra ciudad.
Finalmente, el cuerpo fue localizado en Montería, capital del departamento de Córdoba. El hallazgo permitió establecer que el argentino había fallecido, aunque las autoridades todavía trabajan para reconstruir el recorrido que realizó desde su salida de Medellín hasta el lugar donde ocurrió el hecho.
Carrizo desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en Colombia, dentro de la gastronomía, la hotelería y la industria de bebidas. También tuvo experiencia laboral en otros países de la región y trabajó durante varios años para Diageo Colombia, donde ocupó diferentes posiciones vinculadas con el desarrollo y posicionamiento de marcas.
En enero de 2025 había asumido como Brand Manager y Advocacy Manager de Onalak Ice. Además, era reconocido dentro del ambiente de la coctelería por su participación como embajador de la World Class Competition Colombia Master.
Su actividad profesional implicaba desplazamientos frecuentes entre distintas ciudades colombianas. Según la información reunida durante la búsqueda, mantenía actividades laborales y comerciales principalmente entre Medellín y Bogotá.
Qué investigan las autoridades sobre su muerte
El hallazgo del cuerpo abrió una nueva etapa en la investigación. La principal hipótesis que trascendió hasta ahora indica que Carrizo habría sufrido un accidente de tránsito mientras se dirigía hacia Cartagena.
Según los reportes preliminares de autoridades colombianas, el siniestro ocurrió en la vía hacia Montería, en un tramo ubicado entre los municipios de Buenavista y La Apartada, en el departamento de Córdoba. Allí fue encontrado el ciudadano argentino.
Otros informes periodísticos señalaron que los investigadores buscan establecer las circunstancias del accidente y determinar, entre otros aspectos, cómo se produjo el siniestro y si existieron factores vinculados al vehículo. Por el momento, no se difundieron públicamente conclusiones definitivas sobre la causa de la muerte.
La Alcaldía de Medellín confirmó el fallecimiento a través de su secretario de Paz y Derechos Humanos, quien había acompañado las tareas vinculadas con la búsqueda del argentino.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento del ciudadano argentino Pablo Emilio Carrizo”, expresó Arcila, quien además transmitió sus condolencias a la hija, la exesposa, familiares y personas cercanas.
La confirmación puso fin a más de dos semanas de incertidumbre para sus allegados, pero todavía quedan aspectos por esclarecer sobre los últimos movimientos del hombre y las circunstancias concretas del siniestro.
Carrizo había sido reportado como desaparecido luego de que su familia y sus allegados perdieran contacto con él. La denuncia activó en Medellín una ruta urgente de búsqueda de personas desaparecidas, mientras se intentaba reconstruir su recorrido posterior a la salida del hotel.
Ahora, con el hallazgo del cuerpo, las investigaciones se concentran en determinar qué ocurrió durante ese trayecto y en completar las actuaciones judiciales y forenses correspondientes.
Hasta que esos procedimientos concluyan, la hipótesis del accidente de tránsito continúa siendo materia de investigación. Las autoridades deberán establecer de manera oficial las circunstancias del hecho y la causa de muerte del ciudadano argentino.