Tragedia

Encontraron muerto al bartender argentino que estaba desaparecido desde hacía dos semanas en Colombia

Pablo Emilio Carrizo Hryc, de 46 años, había sido visto por última vez el 18 de agosto en Medellín. Las autoridades confirmaron que su cuerpo fue hallado en el departamento de Córdoba y trabajan para determinar las circunstancias de su muerte.