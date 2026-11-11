Países Bajos aprobó este martes (10.11.2026) una reforma legislativa que permitirá crear embriones humanos en laboratorios específicamente para la investigación científica.
Países Bajos autorizó la creación de embriones humanos
La ley permitirá crear embriones para investigar exclusivamente lo que ocurre durante las primeras horas y días de desarrollo, lo que podría ayudar a mejorar tratamientos de fertilidad, entre otros.
El objetivo es avanzar en el estudio de enfermedades hereditarias y mejorar los tratamientos contra la infertilidad.
Aprobada por un estrecho margen
La propuesta, impulsada por los partidos liberal progresista D66 y liberal conservador VVD, salió adelante en el Senado con 38 votos a favor y 35 en contra, luego de que la Cámara Baja del Parlamento la respaldara el pasado diciembre con 90 votos favorables y 59 contrarios.
Hasta ahora, la legislación neerlandesa solo permitía –con el consentimiento de las personas involucradas– investigar con embriones sobrantes de tratamientos de fecundación in vitro (FIV), una técnica de reproducción asistida que consiste en fecundar óvulos en un laboratorio.
Investigación en fases previas
Sin embargo, estos embriones ya se encuentran en una fase de desarrollo demasiado avanzada para estudiar los primeros momentos posteriores a la fecundación.
La reforma permitirá a los científicos crear embriones destinados exclusivamente a investigar lo que ocurre durante las primeras horas y días de desarrollo, lo que podría contribuir a mejorar los tratamientos de fertilidad.
Preocupación sobre los "bebés de diseño"
Los defensores de la iniciativa consideran que facilitará avances médicos, mientras que sus detractores cuestionan la creación de vida humana para su posterior destrucción y advierten del riesgo de abrir la puerta a los llamados "bebés de diseño", con características genéticas seleccionadas por sus progenitores.
Entre los principales opositores están los partidos de inspiración religiosa SGP (calvinista) y ChristenUnie (democristiano), que defienden la protección de la vida humana desde sus primeras etapas.
Limitaciones del proyecto
El medio neerlandés NL Times aclara que la legislación no concede a los investigadores permiso ilimitado para realizar experimentos con embriones humanos. Asimismo, subraya que los embriones destinados a la investigación pueden conservarse durante un máximo de 14 días.
Los embriones creados tampoco podrán implantarse en el útero de una mujer. No se trata de una legalización de la clonación reproductiva ni la modificación clínica de la línea germinal, que consiste en alterar el material genético de tal forma que pueda ser heredado por las generaciones futuras.
Otros países europeos que lo permiten y restringen
Con esta aprobación, Países Bajos se suma a otros países europeos, como Reino Unido, Bélgica, Suecia y Finlandia, donde la creación de embriones para fines científicos está permitida bajo determinadas condiciones.