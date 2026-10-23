Declaran inconstitucional un artículo del Código Civil

La gestación subrogada sigue dividiendo a los tribunales

Un nuevo fallo autorizó que la mujer embarazada no sea considerada la madre, basándose en respetar su voluntad y la de los integrantes de la pareja que aportó el material genético. Pero el Código asigna de antemano esa condición a quien “da a luz” y así lo remarcó la Corte Suprema.