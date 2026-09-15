El servicio ferroviario de gran parte de los Países Bajos quedó severamente afectado este martes luego de que se detectaran tubos y otros objetos colocados deliberadamente sobre las vías en distintos puntos del centro y este del país.
Investigan un posible sabotaje que dejó paralizados varios servicios de trenes en Países Bajos
El operador ferroviario ProRail detectó tubos fijados deliberadamente a las vías en más de 20 puntos del centro y este del país. Un tren llegó a impactar contra uno de los objetos, aunque no hubo heridos. La policía, la fiscalía y la agencia de inteligencia investigan quién está detrás de los hechos y cuál fue el motivo.
El operador de la infraestructura ferroviaria, ProRail, informó que los objetos fueron encontrados en más de 20 lugares, principalmente en zonas rurales. La presencia de estos elementos provocó fallas en distintos tramos y obligó a interrumpir la circulación de trenes.
“Se han encontrado objetos en varios puntos de las vías, donde fueron colocados deliberadamente”, señaló ProRail en un comunicado.
Ante la reiteración de los episodios, la empresa decidió calificar los hechos como un presunto sabotaje contra la infraestructura ferroviaria.
Un tren llegó a impactar contra uno de los tubos colocados sobre las vías. Según informó ProRail, el incidente no dejó personas heridas.
Fuerte impacto en el transporte
Las interrupciones provocaron importantes demoras y cancelaciones en distintos puntos del país. Los trenes debieron detenerse en las zonas donde fueron encontrados los objetos y también se registraron alteraciones en otros sectores de la red.
El impacto alcanzó además a los servicios ferroviarios internacionales con destino a Alemania, mientras que las interrupciones en los pasos a nivel generaron complicaciones adicionales en el tránsito por carretera.
La magnitud del operativo obligó a desplegar personal para revisar las vías y retirar los elementos antes de permitir nuevamente la circulación.
Por el momento, se desconoce quién colocó los objetos y cuál fue el motivo de la acción. Las autoridades investigan si los distintos episodios estuvieron relacionados entre sí.
Investigan la policía y los servicios de inteligencia
La investigación quedó en manos de la policía y la fiscalía, con la participación de la AIVD, la agencia de inteligencia y seguridad nacional de los Países Bajos.
Las autoridades buscan determinar quién estuvo detrás de los hechos, cómo fueron colocados los objetos y si existe algún vínculo entre los diferentes puntos afectados.
Por ahora, no se informó sobre detenidos ni se atribuyó públicamente la responsabilidad a ninguna organización.
La interrupción del servicio se produjo, además, pocas horas antes de una jornada de particular importancia para la actividad política neerlandesa.
Ocurrió antes de la apertura del Parlamento
El episodio tuvo lugar el mismo día en que estaba prevista la apertura oficial de una nueva sesión parlamentaria. El rey Guillermo Alejandro tenía previsto inaugurarla con un discurso en el que se presentarían los principales lineamientos presupuestarios del Gobierno para 2027.
La jornada estaba acompañada por distintas movilizaciones. Entre ellas, una protesta de agricultores prevista en La Haya, en reclamo por las políticas ambientales vinculadas con la contaminación por nitrógeno, mientras que los sindicatos también expresaron su rechazo a los recortes previstos en prestaciones sociales.
Hasta el momento, las autoridades no establecieron ninguna relación entre estas protestas y los incidentes registrados en la red ferroviaria.
Mientras continúa la investigación, ProRail trabaja en la revisión de los sectores afectados para restablecer progresivamente el servicio y determinar el alcance de los daños provocados por la colocación de los objetos en las vías.