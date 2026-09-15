Caos ferroviario

Investigan un posible sabotaje que dejó paralizados varios servicios de trenes en Países Bajos

El operador ferroviario ProRail detectó tubos fijados deliberadamente a las vías en más de 20 puntos del centro y este del país. Un tren llegó a impactar contra uno de los objetos, aunque no hubo heridos. La policía, la fiscalía y la agencia de inteligencia investigan quién está detrás de los hechos y cuál fue el motivo.