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Premios Emmy 2026: quiénes fueron los grandes ganadores y las series que arrasaron

La ceremonia celebrada en Los Ángeles dejó varios momentos destacados, con Matthew Rhys y Jean Smart entre las figuras reconocidas y producciones como Widow’s Bay y The Pitt entre las más premiadas.

Noah Wyle ganó el Emmy a mejor actor por The Pitt.Noah Wyle ganó el Emmy a mejor actor por The Pitt.
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Los Premios Emmy 2026 reconocieron a las producciones, actores, actrices y profesionales más destacados de la televisión estadounidense durante la ceremonia realizada en Los Ángeles.

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Series y principales categorías

  • Mejor serie de comedia: Widow’s Bay
  • Mejor serie dramática: The Pitt
  • Mejor miniserie o serie antológica: DTF St. Louis
  • Mejor reality: The Traitors
  • Mejor programa de variedades: The Late Show With Stephen Colbert

Actuación

  • Mejor actor en una serie dramática: Noah Wyle, The Pitt
  • Mejor actriz en una serie dramática: Rhea Seehorn, Pluribus
Rhea Seehorn poses with the award for Outstanding Lead Actress in a Drama Series during the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS/Mike BlakeRhea Seehorn fue reconocida como mejor actriz por Pluribus.
  • Mejor actor en una serie de comedia: Matthew Rhys, Widow’s Bay
  • Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart, Hacks
  • Mejor actor en una miniserie o serie antológica: Matthew Rhys, The Beast in Me
Jean Smart poses with the award for Best Lead Actress in a Comedy Series for "Hacks" during the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS/Mike BlakeJean Smart hizo historia con su quinto Emmy consecutivo por Hacks.
  • Mejor actriz en una miniserie o serie antológica: Sally Field, Remarkably Bright Creatures
  • Mejor actor de reparto en una serie dramática: Tom Pelphrey, Task
  • Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Allison Janney, The Diplomat
Allison Janney poses with the award for Outstanding Supporting Actress in a Drama Series Award for "The Diplomat" during the 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2026. REUTERS/Mike BlakeAllison Janney posa con el premio a la mejor actriz de reparto en una serie dramática por "The Diplomat".
  • Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Stephen Root, Widow’s Bay
  • Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Kate O’Flynn, Widow’s Bay
  • Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva: David Harbour, DTF St. Louis
  • Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva: Linda Cardellini, DTF St. Louis

Dirección y guion

  • Mejor director de una serie de comedia: Hiro Murai, Widow’s Bay
  • Mejor director de una serie de drama: Saul Metzstein, Slow Horses
  • Mejor guionista de una serie de comedia: Katie Dippold, Widow’s Bay
  • Mejor guionista de una serie de drama: Vince Gilligan, Pluribus
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