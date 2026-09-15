Los Premios Emmy 2026 reconocieron a las producciones, actores, actrices y profesionales más destacados de la televisión estadounidense durante la ceremonia realizada en Los Ángeles.
Ceremonia anual
Premios Emmy 2026: quiénes fueron los grandes ganadores y las series que arrasaron
La ceremonia celebrada en Los Ángeles dejó varios momentos destacados, con Matthew Rhys y Jean Smart entre las figuras reconocidas y producciones como Widow’s Bay y The Pitt entre las más premiadas.
Noah Wyle ganó el Emmy a mejor actor por The Pitt.
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Series y principales categorías
- Mejor serie de comedia: Widow’s Bay
- Mejor serie dramática: The Pitt
- Mejor miniserie o serie antológica: DTF St. Louis
- Mejor reality: The Traitors
- Mejor programa de variedades: The Late Show With Stephen Colbert
Actuación
- Mejor actor en una serie dramática: Noah Wyle, The Pitt
- Mejor actriz en una serie dramática: Rhea Seehorn, Pluribus
Rhea Seehorn fue reconocida como mejor actriz por Pluribus.
- Mejor actor en una serie de comedia: Matthew Rhys, Widow’s Bay
- Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart, Hacks
- Mejor actor en una miniserie o serie antológica: Matthew Rhys, The Beast in Me
Jean Smart hizo historia con su quinto Emmy consecutivo por Hacks.
- Mejor actriz en una miniserie o serie antológica: Sally Field, Remarkably Bright Creatures
- Mejor actor de reparto en una serie dramática: Tom Pelphrey, Task
- Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Allison Janney, The Diplomat
Allison Janney posa con el premio a la mejor actriz de reparto en una serie dramática por "The Diplomat".
- Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Stephen Root, Widow’s Bay
- Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Kate O’Flynn, Widow’s Bay
- Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva: David Harbour, DTF St. Louis
- Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva: Linda Cardellini, DTF St. Louis
Dirección y guion
- Mejor director de una serie de comedia: Hiro Murai, Widow’s Bay
- Mejor director de una serie de drama: Saul Metzstein, Slow Horses
- Mejor guionista de una serie de comedia: Katie Dippold, Widow’s Bay
- Mejor guionista de una serie de drama: Vince Gilligan, Pluribus
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