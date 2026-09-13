Céline Dion volvió a cantar frente a miles de personas en París y protagonizó una noche marcada por la emoción. La artista canadiense regresó a los escenarios después de seis años de ausencia con un espectáculo de más de dos horas en la Plenitude Arena, en Nanterre, ante unos 35.000 espectadores.
Céline Dion volvió a los escenarios en París y habló de su salud
La cantante canadiense, de 58 años, ofreció un recital de más de dos horas ante unos 35.000 espectadores. Fue su primer gran concierto después de seis años de ausencia y el inicio de una serie de presentaciones en la capital francesa.
Durante los primeros minutos del recital no pudo contener las lágrimas y explicó que se trataba de una reacción de alegría por reencontrarse con el público.
El regreso tiene una particular importancia en la carrera de la cantante porque se produce después del período en el que debió alejarse de los escenarios debido a su estado de salud.
En 2022, Dion comunicó públicamente que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco frecuente que afecta el movimiento y puede provocar espasmos musculares.
Un regreso marcado por la emoción y el reencuentro con sus fans
La cantante comenzó el concierto con “On ne change pas”. Apenas iniciado el tema, la emoción se hizo evidente y Dion debió detenerse por unos instantes mientras recibía la ovación del público.
Según relató durante el espectáculo, había prometido no llorar, pero no pudo cumplir con esa promesa. La artista aclaró que las lágrimas eran de alegría y agradeció la presencia de quienes habían esperado durante años su regreso a los escenarios.
La presentación reunió varios de los temas más conocidos de su trayectoria. Entre ellos estuvieron “Because You Loved Me”, “The Power of Love”, “All by Myself” y “My Heart Will Go On”, la canción que se convirtió en uno de los grandes emblemas de su carrera a partir de la película Titanic.
El espectáculo combinó canciones en francés e inglés y se extendió durante más de dos horas. La cantante también realizó un homenaje a la soprano Maria Callas, dentro de una puesta que priorizó las canciones y el contacto con el público.
La noche representó el regreso de Dion a un concierto completo después de un prolongado período de ausencia.
Si bien había realizado algunas apariciones públicas durante los últimos años, entre ellas su presentación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, esta actuación significó su regreso formal a los escenarios con un recital de larga duración.
El público acompañó la presentación con ovaciones y muestras de afecto. La cantante, visiblemente emocionada, habló durante distintos momentos del recital sobre la importancia que tuvo para ella volver a encontrarse con sus seguidores.
Qué se sabe sobre la salud de Céline Dion
La vuelta a los escenarios ocurre después de un período particularmente complejo para Dion. En diciembre de 2022, la cantante había informado que padecía síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico poco frecuente que puede generar rigidez muscular y espasmos, con impacto sobre la movilidad.
La enfermedad obligó a modificar sus planes profesionales y derivó en la suspensión de distintos compromisos artísticos. Su gira Courage World Tour fue finalmente cancelada mientras la cantante concentraba sus esfuerzos en su recuperación y tratamiento.
En los últimos años, Dion trabajó para recuperar sus condiciones físicas y vocales. Entre las estrategias mencionadas en distintos reportes aparecen tratamientos médicos, rehabilitación física, ejercicios vocales y entrenamiento para volver a sostener una presentación completa sobre un escenario.
La propia cantante había anticipado durante 2026 que se sentía preparada y con entusiasmo por regresar. La presentación de París concretó finalmente ese objetivo y abrió una nueva etapa en su actividad profesional.
El recital del sábado fue además el primero de una serie de conciertos programados en la capital francesa. La información publicada sobre la residencia señala que habrá 26 presentaciones, distribuidas entre septiembre y octubre de 2026 y nuevas fechas previstas para mayo de 2027.
El regreso de Dion se produce, así, en un momento significativo de su carrera: después de varios años alejada de los grandes escenarios, la cantante volvió a presentarse ante miles de personas y utilizó ese primer encuentro para agradecer a sus seguidores y reafirmar su vínculo con la música.
La emoción del comienzo, las canciones que marcaron su trayectoria y el mensaje dirigido al público fueron parte de una noche que puso nuevamente a Céline Dion frente a una multitud.
Su regreso no estuvo planteado solamente como una nueva serie de conciertos, sino también como la continuidad de un proceso personal y profesional que comenzó cuando su enfermedad la obligó a modificar su actividad artística.