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Camino a los galardones

Premios Emmy 2026: la lista completa de nominados para la ceremonia de septiembre

La Academia de Televisión de Estados Unidos reveló los candidatos que competirán en la 78.ª edición del certamen. Con las ficciones The Pitt y Hacks liderando las candidaturas, las máximas estrellas de la pantalla se preparan para la gran gala del 14 de septiembre.

Camino a los galardones.Camino a los galardones.
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Este miércoles, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión anunció oficialmente la lista de nominados para la 78.ª edición de los Premios Emmy, cuya ceremonia central se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre.

El período de elegibilidad contempló a todas aquellas producciones, series y películas para televisión estrenadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. A lo largo de los últimos meses, las principales plataformas de streaming y estudios de Hollywood desarrollaron intensas campañas de promoción con proyecciones y paneles de debate para seducir el voto de los miembros de la Academia.

69th Primetime Emmy Awards – Show – Los Angeles, California, U.S., 17/09/2017 - View of awards to be presented during the show. REUTERS/Mike Blake los angeles eeuu entrega de los premios emmy 2017 premio a las mejores producciones de television estatuillas premio estatuillaPremios Emmy 2026:. Foto: Reuters.

Nuevas reglas de juego en la industria

Una de las novedades más destacadas es la unificación de los formatos de entrevistas y programas con guion bajo una sola categoría denominada Mejor serie de variedades.

Además, este apartado adoptó la modalidad de "area award", un sistema donde las producciones no compiten de manera directa entre sí, sino que se premia de forma independiente a cada propuesta que supere un piso mínimo de aprobación del jurado, abriendo la puerta a múltiples ganadores.

Por otra parte, la histórica terna de "película para televisión" pasó a llamarse de forma oficial Mejor película, al tiempo que se incorporaron regulaciones estrictas respecto del uso de inteligencia artificial en las producciones y nuevas pautas de corte técnico.

La lista completa de nominados

Mejor serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Margo’s Got Money Troubles
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • Widow’s Bay

Mejor actor principal en una serie de comedia

  • Yahya Abdul-Mateen II, “Wonder Man”
  • Steve Carell, “Rooster”
  • Matthew Rhys, “Widow’s Bay”
  • Jason Segel, “Shrinking”
  • Martin Short, “Only Murders in the Building”
The 76th Cannes Film Festival - Photocall for the film "Asteroid City" in competition - Cannes, France, May 24, 2023. Cast member Steve Carell poses. REUTERS/Sarah MeyssonnierSteve Carell, nominado por su papel en “Rooster”. Foto: Reuters.

Mejor actriz principal en una serie de comedia

  • Quinta Brunson, “Abbott Elementary”
  • Ayo Edebiri, “The Bear”
  • Elle Fanning, “Margo’s Got Money Troubles”
  • Lisa Kudrow, “The Comeback”
  • Jean Smart, “Hacks”
Quinta Brunson poses on the red carpet at the 77th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 14, 2025. REUTERS/Daniel ColeQuinta Brunson fue nominada por “Abbott Elementary”. Foto: Reuters.

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

  • Colman Domingo — The Four Seasons
  • Paul W. Downs — Hacks
  • Harrison Ford — Shrinking
  • Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles
  • Stephen Root — Widow’s Bay
  • Michael Urie — Shrinking
  • Tyler James Williams — Abbott Elementary

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

  • Dale Dickey — Widow’s Bay
  • Hannah Einbinder — Hacks
  • Janelle James — Abbott Elementary
  • Kate O’Flynn — Widow’s Bay
  • Michelle Pfeiffer — Margo’s Got Money Troubles
  • Megan Stalter — Hacks
  • Jessica Williams — Shrinking
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Mejor actor invitado en una serie de comedia

  • Michael J. Fox — Shrinking
  • Brett Goldstein — Shrinking
  • Hamish Linklater — Widow’s Bay
  • Christopher McDonald — Hacks
  • Rob Reiner — The Bear
  • Connor Storrie — Saturday Night Live

Mejor actriz invitada en una serie de comedia

  • Leslie Bibb — Hacks
  • Jamie Lee Curtis — The Bear
  • Betty Gilpin — Widow’s Bay
  • Cherry Jones — Hacks
  • Laurie Metcalf — Hacks
  • Kaitlin Olson — Hacks
  • Lauren Weedman — Hacks

Mejor serie dramática

  • “The Diplomat” (Netflix)
  • “The Gilded Age” (HBO Max)
  • “A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max)“Paradise” (Hulu)
  • “Paradise” (Hulu)
  • “The Pitt” (HBO Max)
  • “Pluribus” (Apple TV)
  • “Slow Horses” (Apple TV)
  • “Your Friends and Neighbors” (Apple TV)

Mejor actor principal en una serie dramática

  • Sterling K. Brown, “Paradise”
  • Gary Oldman, “Slow Horses”
  • Mark Ruffalo, “Task”
  • Rufus Sewell, “The Diplomat”
  • Noah Wyle, “The Pitt”

Mejor actriz principal en una serie dramática

  • Carrie Coon, “The Gilded Age”
  • Chase Infiniti, “The Testaments”
  • Keri Russell, “The Diplomat”
  • Rhea Seehorn, “Pluribus”
  • Zendaya, “Euphoria”
FILE PHOTO: Zendaya poses with her award for Outstanding Lead Actress In A Drama Series for "Euphoria" at the 74th Primetime Emmy Awards held at the Microsoft Theater in Los Angeles, U.S., September 12, 2022. REUTERS/Aude Guerrucci/File PhotoZendaya fue nominada por su rol en Euphoria. Foto: Reuters.

Mejor actor de reparto en una serie dramática

  • Patrick Ball — The Pitt
  • Billy Crudup — The Morning Show
  • Shawn Hatosy — The Pitt
  • Gerran Howell — The Pitt
  • Jack Lowden — Slow Horses
  • Tom Pelphrey — Task
  • Carlos-Manuel Vesga — Pluribus

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

  • Taylor Dearden — The Pitt
  • Fiona Dourif — The Pitt
  • Allison Janney — The Diplomat
  • Katherine LaNasa — The Pitt
  • Sepideh Moafi — The Pitt
  • Julianne Nicholson — Paradise
  • Karolina Wydra — Pluribus

Mejor actor invitado en una serie dramática

  • Colman Domingo — Euphoria
  • Ernest Harden Jr. — The Pitt
  • Jeff Hiller — Pluribus
  • Jeff Kober — The Pitt
  • Jonathan Pryce — Slow Horses
  • Bradley Whitford — The Diplomat

Mejor actriz invitada en una serie dramática

  • Brittany Allen — The Pitt
  • Tal Anderson — The Pitt
  • Tina Ivlev — The Pitt
  • Miriam Shor — Pluribus
  • Merritt Wever — The Gilded Age
  • Shailene Woodley — Paradise

Mejor serie limitada o antológica

  • “All Her Fault” (Peacock)
  • “The Beast in Me” (Netflix)
  • “Beef” (Netflix)
  • “DTF St. Louis” (HBO Max)
  • “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette” (FX)

Mejor película para televisión

  • Heads Of State
  • Miss You, Love You
  • People We Meet On Vacation
  • Remarkably Bright Creatures
  • Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

Mejor actor principal en una serie limitada, antológica o película para televisión

  • Riz Ahmed, “Bait”
  • Jason Bateman, “Black Rabbit”
  • Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”
  • Oscar Isaac, “Beef”
  • Matthew Rhys, “The Beast in Me”

Mejor actriz principal en una serie limitada, antológica o película para televisión

  • Claire Danes, “The Beast in Me”
  • Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”
  • Carey Mulligan, “Beef”
  • Sarah Pidgeon, “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”
  • Sarah Snook, “All Her Fault”

Mejor actor de reparto en una serie limitada, antológica o película para televisión

  • Jason Bateman — DTF St. Louis
  • Richard Gadd — Half Man
  • David Harbour — DTF St. Louis
  • Richard Jenkins — DTF St. Louis
  • Charles Melton — Beef
  • Nick Offerman — Death By Lightning

Mejor actriz de reparto en una serie limitada, antológica o película para televisión

  • Linda Cardellini — DTF St. Louis
  • Dakota Fanning — All Her Fault
  • Laurie Metcalf — Monster: The Ed Gein Story
  • Joy Sunday — DTF St. Louis
  • Youn Yuh-jung — Beef
  • Constance Zimmer — Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Mejor intérprete en una serie de comedia o drama de formato corto

  • Kim Estes — Big Law
  • Desi Lydic — The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains
  • Randy Rainbow — The Randy Rainbow Show

Mejor programa de competencia de telerrealidad

  • Dancing with the Stars
  • RuPaul’s Drag Race
  • Survivor
  • Top Chef
  • The Traitors

Mejor presentador de un programa de telerrealidad o de competencia de telerrealidad

  • RuPaul Charles — RuPaul’s Drag Race
  • Alan Cumming — The Traitors
  • Kristen Kish — Top Chef
  • Ariana Madix — Love Island USA
  • Jeff Probst — Survivor

Mejor presentador de un concurso televisivo

  • Steve Harvey — Celebrity Family Feud
  • Ken Jennings — Jeopardy!
  • Colin Jost — Pop Culture Jeopardy!
  • Jimmy Kimmel — Who Wants To Be A Millionaire
  • Martin Short — Match Game

Mejor programa animado

  • Bob’s Burgers — Grand Pre Pre Pre Opening
  • Rick And Morty — There’s Something About Morty
  • The Simpsons — Homer? A Cracker Bro?
  • Smiling Friends — Le Voyage Incroyable De Monsieur Grenouille
  • South Park — Sermon On The ‘Mount
  • Star Wars: Visions — Black

Mejor serie de variedades

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live!
  • Last Week Tonight with John Oliver
  • The Late Show with Stephen Colbert
  • Saturday Night Live

Mejor narrador

  • David Attenborough — A Gorilla Story: Told By David Attenborough
  • David Attenborough — Ocean With David Attenborough
  • Jodie Foster — Breakdown: 1975
  • Werner Herzog — Ghost Elephants
  • Octavia Spencer — Lost Women Of Alaska

Mejor especial de variedades (en vivo)

  • The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
  • 83rd Annual Golden Globes
  • 68th Annual Grammy Awards
  • The Oscars
  • 78th Annual Tony Awards

Mejor especial de variedades (pregrabado)

  • Dave Chappelle: The Unstoppable…
  • The Muppet Show
  • Nikki Glaser: Good Girl
  • Wicked: One Wonderful Night
The Eras Tour nominado. Foto: Reuters.The Eras Tour nominado. Foto: Reuters.

Mejor documental o especial de no ficción

  • John Candy: I Like Me
  • Marty, Life Is Short
  • Mel Brooks: The 99 Year Old Man!
  • My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay
  • Ocean With David Attenborough

Mejor serie documental o de no ficción

  • The American Revolution
  • Mr. Scorsese
  • Rafa
  • Sean Combs: The Reckoning
  • The Yogurt Shop Murders

Mejor serie o especial de no ficción con presentador

The Daily Show Presents: Jordan Klepper Fingers The Pulse: Give The Man A Prize

Finding Your Roots With Henry Louis Gates, Jr.

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman

The Reluctant Traveler With Eugene Levy

Tucci In Italy

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#TEMAS:
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