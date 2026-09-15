El Gobierno nacional promulgó este martes la Ley 27.819, que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la República de Singapur.
El Gobierno promulgó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur: qué establece
El tratado establece reglas para el comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual y comercio electrónico.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1010/2026, publicado en el Boletín Oficial, después de que el Congreso completara el trámite legislativo el 26 de agosto. El acuerdo había sido firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro y contempla 19 capítulos con normas para distintas áreas de la relación económica y comercial entre el bloque regional y el país asiático.
Qué establece el acuerdo entre el Mercosur y Singapur
El tratado establece una zona de libre comercio para bienes y servicios y fija reglas comunes para ordenar el intercambio entre las partes. Entre los temas incluidos se encuentran el comercio de bienes, los servicios, las inversiones, las compras públicas, la propiedad intelectual, el comercio electrónico y las micro, pequeñas y medianas empresas.
Uno de los puntos centrales es el esquema de reducción progresiva de aranceles. El acuerdo contempla distintas categorías de desgravación: algunos productos podrán quedar alcanzados por una eliminación total de los aranceles desde la entrada en vigor, mientras que para determinados sectores se establecen períodos de hasta 15 años.
El mecanismo busca establecer un proceso gradual para la apertura comercial y, al mismo tiempo, otorgar un marco de previsibilidad para las empresas que participan del intercambio.
El acuerdo también establece que no podrán aplicarse nuevos aumentos de los derechos de importación sobre los bienes originarios comprendidos por el tratado. A su vez, incorpora disposiciones destinadas a evitar restricciones cuantitativas injustificadas y establece reglas para los procedimientos de licencias de importación y exportación.
Otro de los objetivos del tratado es reducir obstáculos administrativos vinculados al comercio. Para eso, contempla mecanismos de facilitación que incluyen el ingreso sin aranceles de determinadas muestras comerciales de valor insignificante y un régimen de admisión temporal para equipos profesionales, materiales destinados a ferias y determinados medios de transporte.
También se simplifican los procedimientos para productos enviados al exterior para ser reparados. Según las disposiciones del acuerdo, esos bienes podrán reingresar una vez finalizado el trabajo, siempre que conserven su función original.
El tratado incorpora además mecanismos de cooperación y consultas entre las partes. En materia de productos alimentarios considerados críticos, establece procedimientos específicos frente a eventuales medidas restrictivas, con obligaciones de notificación y consultas técnicas.
De esta manera, el acuerdo no se limita a establecer una reducción de aranceles, sino que fija reglas para distintos aspectos que intervienen en una operación comercial internacional.
Qué implica para Argentina y cuándo se concretó la aprobación
Para la Argentina, la promulgación de la Ley 27.819 significa que quedó completado el proceso interno de aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur. El tratado había sido suscripto el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro, pero para su incorporación al ordenamiento interno argentino era necesaria la aprobación del Congreso.
El proyecto recibió primero el respaldo del Senado y luego fue tratado por la Cámara de Diputados. El 26 de agosto, la Cámara baja convirtió la iniciativa en ley con 234 votos afirmativos, cuatro negativos y ninguna abstención, según la información oficial difundida por el Mercosur y reproducida en los informes sobre la sanción legislativa.
Con la promulgación, Argentina completa así el procedimiento legislativo necesario para ratificar el entendimiento.
Desde el Mercosur señalaron que el acuerdo busca contribuir al aumento del comercio, brindar mayor previsibilidad regulatoria y generar condiciones favorables para las inversiones. El bloque también lo presenta como un acuerdo de nueva generación por la cantidad de disciplinas que incorpora, más allá del intercambio tradicional de mercaderías.
La relación comercial también adquiere relevancia por la incorporación de Singapur como socio del Mercosur en el sudeste asiático. El acuerdo es el primero de libre comercio del bloque con un país de esa región y amplía el marco de relaciones comerciales del Mercosur fuera de América Latina.
La entrada en vigencia del acuerdo implica, por lo tanto, un nuevo marco para las operaciones comerciales entre los países del Mercosur y Singapur.
Para las empresas, uno de los principales cambios será la aplicación del cronograma de desgravación previsto para los productos alcanzados, mientras que las disposiciones sobre servicios, inversiones, comercio electrónico y compras públicas establecen reglas adicionales para otras áreas de actividad.
El Gobierno nacional había planteado la aprobación del tratado como parte de la estrategia de ampliar la inserción comercial argentina. Tras la sanción legislativa, el canciller Pablo Quirno consideró que el acuerdo es relevante para la integración del país con el mundo, mientras que desde el Gobierno se destacó la posibilidad de ampliar las oportunidades para las exportaciones.
En términos concretos, la promulgación no supone que todos los productos pasen automáticamente a tener arancel cero. El acuerdo contempla distintos períodos de desgravación, por lo que las condiciones dependerán del producto y de la categoría correspondiente.
El nuevo marco también establece procedimientos para facilitar operaciones comerciales y resolver cuestiones técnicas entre las partes. Entre ellos se encuentra la creación de mecanismos específicos para supervisar la aplicación de las reglas de origen y atender eventuales diferencias relacionadas con la clasificación arancelaria.
Con la publicación del Decreto 1010/2026 y la promulgación de la Ley 27.819, el acuerdo firmado en 2023 queda incorporado al proceso de implementación correspondiente para la Argentina. El tratado establece así un marco común para profundizar el intercambio comercial entre el Mercosur y Singapur y abre una nueva etapa en la relación económica del bloque con el sudeste asiático.