El Gobierno promulgó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur: qué establece

El tratado establece una zona de libre comercio para bienes y servicios

El mecanismo busca establecer un proceso gradual para la apertura comercial

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