San Miguel de Tucumán fue reconocida formalmente como Capital simbólica de la República Argentina cada 9 de julio, luego de la sanción de la Ley 27.820 por parte del Congreso de la Nación.
San Miguel de Tucumán será la capital simbólica de Argentina cada 9 de julio: qué establece la nueva ley
La Ley publicada en el Boletín Oficial. Establece que la ciudad tucumana será la “Capital simbólica de la República Argentina” todos los 9 de julio y dispone que allí se realicen los actos centrales por el aniversario de la Independencia.
La norma fue publicada este martes 15 de septiembre en el Boletín Oficial y establece, además, que los actos centrales que organice el Gobierno nacional para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia deberán realizarse en esa ciudad.
La decisión quedó plasmada en una ley sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados el 26 de agosto de 2026. El texto fue registrado bajo el número 27.820 y lleva las firmas de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los secretarios parlamentarios Agustín Wenceslao Giustinian y Adrián Francisco Pagán.
Qué establece la Ley 27.820 sobre San Miguel de Tucumán
La norma es concreta y consta de tres artículos. El primero dispone que la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, sea considerada “Capital simbólica de la República Argentina” todos los días 9 de julio de cada año.
El carácter de la declaración es específicamente simbólico. Es decir, la ley no establece un cambio de la sede permanente de las autoridades nacionales ni modifica la capital de la República Argentina. Lo que hace es otorgar a San Miguel de Tucumán ese reconocimiento durante una fecha determinada del calendario nacional: el 9 de julio.
El segundo artículo fija una consecuencia concreta de esa declaración. A partir de ahora, los actos centrales que organice el Gobierno nacional para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia deberán tener lugar en San Miguel de Tucumán.
El tercer artículo simplemente establece la comunicación de la norma al Poder Ejecutivo nacional.
La ley fue sancionada en Buenos Aires el 26 de agosto de 2026 y quedó registrada oficialmente como Ley 27.820. Su publicación en el Boletín Oficial se realizó el 15 de septiembre.
Por qué San Miguel de Tucumán tiene este reconocimiento
La elección de la ciudad está vinculada directamente con el acontecimiento histórico que se conmemora cada 9 de julio.
En San Miguel de Tucumán sesionó en 1816 el Congreso que declaró la Independencia. El propio proyecto que dio origen a la ley explica, en sus fundamentos, que la iniciativa buscaba convertir en una norma legal el reconocimiento simbólico que ya había sido establecido anteriormente.
El antecedente mencionado en el trámite legislativo es el Decreto 81 de 1991, mediante el cual el Poder Ejecutivo había declarado simbólicamente a San Miguel de Tucumán como “Capital de la República” los días 8 y 9 de julio.
La nueva ley cambia el marco jurídico de ese reconocimiento: ya no se trata de una disposición del Poder Ejecutivo, sino de una ley sancionada por el Congreso de la Nación. Además, establece específicamente el 9 de julio como la jornada en la que la ciudad tendrá el carácter de capital simbólica.
El proyecto que finalmente avanzó durante 2026 había sido presentado en el Senado como expediente 0028-S-2026. En Diputados figura como una reproducción de un expediente anterior y tuvo dictamen favorable de la Comisión de Legislación General antes de ser sancionado.
Los actos centrales del 9 de julio deberán realizarse allí
Uno de los puntos más importantes de la nueva legislación es que no se limita a una declaración de carácter honorífico.
El artículo 2 establece que, en lo sucesivo, los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia tendrán lugar en San Miguel de Tucumán.
De esta manera, la ley vincula formalmente la celebración nacional del 9 de julio con el lugar donde se produjo la declaración de la Independencia.
El proyecto tratado por el Congreso había planteado precisamente la necesidad de que los actos centrales de esa fecha se desarrollaran en Tucumán, en línea con el reconocimiento histórico de la ciudad como escenario de la declaración de la Independencia.
Qué cambia a partir de ahora
La nueva legislación establece dos cuestiones principales.
Por un lado, San Miguel de Tucumán tendrá cada 9 de julio el carácter de Capital simbólica de la República Argentina. Por otro, fija que los actos centrales del Gobierno nacional relacionados con el aniversario de la Independencia deberán realizarse allí.
El concepto de “capital simbólica” es importante porque la ley no dispone que San Miguel de Tucumán pase a ser la capital política o administrativa del país. El reconocimiento se limita a la jornada del 9 de julio y está asociado a la conmemoración de la Independencia.
La medida también formaliza mediante una ley nacional una condición que había tenido un antecedente en una norma del Poder Ejecutivo de 1991. La Cámara de Diputados registra, de hecho, que el proyecto de 2026 buscaba declarar a la ciudad como capital simbólica el 9 de julio de cada año.
Así, desde la entrada en vigencia de la Ley 27.820, cada celebración del Día de la Independencia tendrá una sede central definida por ley: San Miguel de Tucumán, la ciudad donde se desarrolló el Congreso que declaró la Independencia en 1816.