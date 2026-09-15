Nueva norma

San Miguel de Tucumán será la capital simbólica de Argentina cada 9 de julio: qué establece la nueva ley

La Ley publicada en el Boletín Oficial. Establece que la ciudad tucumana será la “Capital simbólica de la República Argentina” todos los 9 de julio y dispone que allí se realicen los actos centrales por el aniversario de la Independencia.