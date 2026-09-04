Ya rige en diez distritos

La oralidad llega a la Justicia Federal de Entre Ríos y se extiende en el país

El Ministerio de Justicia dispuso que la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná aplicará el sistema acusatorio desde el 30 de noviembre. La resolución toma en cuenta el carácter estratégico de la conexión vial con la Triple Frontera. Cómo sigue el cronograma.