Este jueves el gobierno de la provincia de Santa Fe declaró Emergencia y/o Desastre Agropecuario en el distrito La Gallareta del Departamento Vera.
Emergencia agropecuaria en La Gallareta: comenzaron tareas de reparación en el acceso
La decisión del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe se oficializó este jueves por Boletín Oficial. Se pusieron en marcha los trabajos en los 6 kilómetros de la Ruta Provincial 83s.
Fue mediante el decreto Nº 1862 publicado en el Boletín Oficial y que cuenta con las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro; el ministro de Economía, Pablo Olivares; y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Qué dice el decreto
El texto declara “en situación de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, desde el 1° agosto de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, a todas las explotaciones agropecuarias afectadas por el evento climático que produjo excesos de precipitaciones y desbordes de ríos, arroyos y cursos de agua, que se encuentran ubicadas en el distrito La Gallareta del Departamento Vera de la Provincia de Santa Fe”.
El mismo agrega que “ los productores comprendidos en el Artículo 1°, exceptuando a los apicultores, deberán iniciar los trámites para solicitar el certificado de emergencia ante la Administración Pública a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (SISAGEA).
En uno de los artículos se faculta al Ministerio de Desarrollo Productivo a “prorrogar la fecha dispuesta en el artículo precedente, cuando existan razones debidamente fundadas que así lo ameriten”.
Obras en La Gallareta
La Provincia de Santa Fe comenzó las tareas para la reparación y repavimentación de la Ruta Provincial N° 83s en el acceso a La Gallareta.
En este marco, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que "el plan que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro no descuida ningún corredor, ninguna localidad. Estamos presentes en toda la provincia repavimentando, mejorando accesos y garantizando transitabilidad".
"Cuidamos cada peso santafesino y pensamos a detalle cada obra vial que ejecutamos. Acá tenemos dos situaciones: la parte más rota, la que presenta mayor deterioro, la vamos a repavimentar desde la base; los tramos que están conservados, hacemos las reparaciones necesarias y sellamos fisuras", contó Enrico sobre esta nueva obra provincial.
Los trabajos se dividen según el estado de cada sector: en los tramos más críticos, se realiza reciclado integral hasta 25 centímetros de profundidad, refuerzos de capas estructurales y nueva carpeta de asfalto en caliente. En sectores donde la ruta conserva buen estado, se aplica bacheo localizado y sellado de fisuras para evitar infiltración de agua.
En este sentido, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, explicó la metodología y detalló que “en los tramos críticos demolemos y reconstruimos desde la base: reciclamos, reforzamos las capas de base y estabilizado, aplicamos asfalto nuevo. Es una intervención estructural. En sectores en buen estado hacemos bacheo preventivo: cortamos la zona dañada, limpiamos y aplicamos asfalto nuevo sin afectar lo que funciona".
Además, la intervención de los 6 kilómetros incluye obras complementarias para la instalación de 32 luminarias LED en el acceso urbano a La Gallareta, el refuerzo de señalización vertical y horizontal, y el calce de banquinas en toda la extensión.
La obra está a cargo de la firma ICA SRL y cuenta con una inversión provincial de 3.000 millones de pesos.