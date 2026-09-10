Desde marzo de 2027

El Senasa oficializó el microchip obligatorio y la libreta digital para todos los caballos del país

El Senasa fijó un nuevo esquema nacional de trazabilidad para los équidos. El dispositivo será individual, único y permanente y quedará vinculado a la Libreta Sanitaria Equina Digital. Desde 2028, las libretas en papel dejarán de ser válidas para respaldar movimientos.