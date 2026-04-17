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Camerún: el Papa denunció el uso de la inteligencia artificial para fomentar la violencia

La declaración de León XIV llega en medio de las críticas por el uso que suele hacer el presidente estadounidense Donald Trump de imágenes generadas con IA con fines políticos.

El Sumo Pontífice celebró misa y dio un discurso en la Universidad Católica de África Central en Yaundé.El Sumo Pontífice celebró misa y dio un discurso en la Universidad Católica de África Central en Yaundé.
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El papa León XIV denunció este viernes (17.04.2026) el uso de la inteligencia artificial (IA) para fomentar "la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia" y las "devastaciones ambientales y sociales" causadas por "la frenética búsqueda" de tierras raras, que alimentan los servidores informáticos.

“Vivimos dentro de burbujas”

"El desafío que plantean estos sistemas es más profundo de lo que parece, no se trata sólo del uso de nuevas tecnologías, sino de la sustitución progresiva de la realidad por la simulación de esta", declaró durante un discurso en la Universidad Católica de África Central en Yaundé, capital de Camerún.

FILE PHOTO: Pope Leo XIV releases a bird next to Archbishop of Bamenda Andrew Fuanya Nkea and other officials after a meeting for peace with the community of Bamenda in Saint Joseph’s Cathedral in Bamenda, Cameroon, April 16, 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File PhotoFotos: Reuters

"Cuando la simulación se vuelve norma, (...) vivimos como dentro de burbujas impermeables unas con otras, nos sentimos amenazados por cualquiera que sea diferente", lamentó.

"Así es como se extienden la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia. No está en juego un simple riesgo de error, sino una transformación de la relación misma con la verdad", agregó.

¿Una referencia a Trump?

La declaración llega en medio de las críticas por el uso que suele hacer Donald Trump de imágenes generadas con IA con fines políticos.

Pope Leo XIV arrives to hold a holy Mass for peace and justice at Bamenda airport in Bamenda, Cameroon, April 16, 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane TPX IMAGES OF THE DAYFotos: Reuters

Después de que el papa criticara la guerra en Irán, el presidente estadounidense publicó el domingo una imagen en la que aparece como si fuera un santo. Una ilustración inspirada en la iconografía cristiana que borró un día después.

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