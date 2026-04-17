El papa León XIV denunció este viernes (17.04.2026) el uso de la inteligencia artificial (IA) para fomentar "la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia" y las "devastaciones ambientales y sociales" causadas por "la frenética búsqueda" de tierras raras, que alimentan los servidores informáticos.
Camerún: el Papa denunció el uso de la inteligencia artificial para fomentar la violencia
La declaración de León XIV llega en medio de las críticas por el uso que suele hacer el presidente estadounidense Donald Trump de imágenes generadas con IA con fines políticos.
“Vivimos dentro de burbujas”
"El desafío que plantean estos sistemas es más profundo de lo que parece, no se trata sólo del uso de nuevas tecnologías, sino de la sustitución progresiva de la realidad por la simulación de esta", declaró durante un discurso en la Universidad Católica de África Central en Yaundé, capital de Camerún.
"Cuando la simulación se vuelve norma, (...) vivimos como dentro de burbujas impermeables unas con otras, nos sentimos amenazados por cualquiera que sea diferente", lamentó.
"Así es como se extienden la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia. No está en juego un simple riesgo de error, sino una transformación de la relación misma con la verdad", agregó.
¿Una referencia a Trump?
La declaración llega en medio de las críticas por el uso que suele hacer Donald Trump de imágenes generadas con IA con fines políticos.
Después de que el papa criticara la guerra en Irán, el presidente estadounidense publicó el domingo una imagen en la que aparece como si fuera un santo. Una ilustración inspirada en la iconografía cristiana que borró un día después.