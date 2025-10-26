Mensaje a los cristianos

León XIV pidió construir una Iglesia humilde y al servicio del mundo

Durante la misa del Jubileo de los Equipos Sinodales y Órganos Participativos, celebrada en la Basílica de San Pedro, el Papa exhortó a renovar la Iglesia “desde la humildad y la comunión”, superando divisiones y clericalismos. Llamó a una Iglesia “totalmente sinodal y ministerial”, guiada por el amor y el servicio.