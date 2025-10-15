En El Vaticano

Los reyes de Jordania hacen historia, en la primera audiencia privada entre monacarcas y el papa León XIV

Este miércoles, el Santo Padre recibió a Raina y Abdalá II. Durante el encuentro, se abordaron temas como el diálogo interreligioso, la paz en Medio Oriente, la protección de lugares sagrados en Jordania y la ayuda humanitaria en Gaza.