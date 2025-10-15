Los reyes de Jordania hacen historia, en la primera audiencia privada entre monacarcas y el papa León XIV
Este miércoles, el Santo Padre recibió a Raina y Abdalá II. Durante el encuentro, se abordaron temas como el diálogo interreligioso, la paz en Medio Oriente, la protección de lugares sagrados en Jordania y la ayuda humanitaria en Gaza.
El papa León recibió a Abdalá y Rania de Jordania.
La reina Rania y el rey Abdalá II de Jordania tuvieron una audiencia privada con el papa León XIV el 15 de octubre de 2025 en el Vaticano, convirtiéndose en los primeros monarcas en reunirse con él en esta modalidad. Durante el encuentro, se abordaron temas como eldiálogo interreligioso, la paz en Medio Oriente, la protección de lugares sagrados en Jordania y la ayuda humanitaria en Gaza.
Durante este primer encuentro, el rey Abdalá subrayó la importancia de proteger los lugares religiosos, destacando especialmente el Lugar del Bautismo de Jesucristo y los sitios sagrados en Jerusalén bajo la Custodia Hachemita.
La reunión también abordó las relaciones entre Jordania y el Vaticano, así como la cooperación para fomentar la paz, la tolerancia y el diálogo. “Ha sido un honor acompañar hoy a Su Majestad en el Vaticano en su reunión con Su Santidad el Papa León XIV”, compartió Rania en sus redes sociales.
El código de vestimenta para las reuniones con el Papa
La soberana del reino Hachemí, la reina Rania de Jordania, conocida por su refinada elegancia, se presentó ante el Santo Padre luciendo un un velo oscuro en la cabeza, en línea con el protocolo vaticano.
Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre la vestimenta con motivo del funeral del papa Francisco y la posterior misa de inicio de su pontificado.
Marcando la línea en aquel momento fue León XIV quien, nada más ser elegido, para su primera aparición en el balcón de la Logia de San Pedro, reintrodujo la estola y la muceta, esa capa roja sobre la sotana blanca. Detalles que fueron interpretados como una vuelta a la tradición incluso en la vestimenta, no sólo para él sino también para los demás.
Por el contrario, Bergoglio parecía bastante reacio ante ciertos rituales y, en consecuencia, quienes se reunieron con él se permitieron no ser tan estrictos. En concreto, Rania de Jordania para su primer encuentro con Francisco en 2013 optó por un vestido negro pero cubrió su cabeza con un velo blanco como la túnica del Papa.
En 2022, Rania adoptó la misma fórmula del negro matizado por detalles blancos: el velo se complementaba esta vez con mangas y un elemento decorativo a la altura de la cintura.
Ahora la soberana jordana ha demostrado que ha adaptado el estilismo a la personalidad de Prevost, tradicional sin duda pero también contemporáneo. Así, ha aligerado la sobriedad que había reservado a Benedicto XVI, suprimiendo, por ejemplo, las medias oscuras.
El código de vestimenta para reunirse con el Pontífice incluiría un traje negro, sin demasiados adornos y marcas a la vista, pocas joyas y sobre todo nada llamativo, y la cabeza cubierta.
El privilegio de blanco
Las exentas de vestir de oscuro son las reinas católicas que disfrutan del llamado privilège du blanc una exención concedida a un número muy reducido de miembros de la realeza católica, entre ellos Charlène de Mónaco, Matilde de Bélgica y Letizia de España, que pueden vestir de blanco cuando se reúnen con el papa.
Rania de Jordania, por supuesto, no está entre ellas, aunque en septiembre de 1999, tras convertirse en reina sólo unos meses antes, visitó a Juan Pablo II en Castel Gandolfo con un vestido de color claro (se dice que era gris plateado y no blanco) y velo a juego.
Ha pasado más de un cuarto de siglo desde entonces y la etiqueta de Rania de Jordania también ha mejorado. En los últimos años, sin embargo, no ha perdido el ritmo, demostrando siempre ser capaz de encontrar el justo equilibrio entre la moda y las circunstancias. De hecho, la royal no defraudó las expectativas ni siquiera en esta primera cita con el Papa León.
El velo elegido para la cabeza, muy largo y de encaje, casi parecía dibujado sobre el cabello. En lugar de dejarlo flotar en el aire, lo sujetó bajo el cinturón, el finísimo accesorio que iluminaba el conjunto, también de Fendi.
Las joyas deben ser discretas. De su escote brotaba una cadena casi invisible de la que colgaba un colgante con la R de Rania.
