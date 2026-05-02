El principal sindicato obrero de Bolivia se declaró este viernes (01.05.2026) en "paro general indefinido", tras considerar que el gobierno del centroderechista Rodrigo Paz no respondió a sus demandas en medio de una profunda crisis económica.
El principal sindicato de Bolivia se declaró en paro por tiempo indefinido
Con banderolas y cascos, bajo un intenso sol a 4.000 metros de altitud, distintos sectores convocados por la COB se reunieron este viernes en la ciudad de El Alto en una asamblea al aire libre.
La Central Obrera Boliviana (COB) exige un aumento del 20% del salario mínimo, la eliminación de una reforma tributaria para pequeños comerciantes, incrementos de pensiones, la reducción de sueldos de altos funcionarios y otras demandas.
Con banderolas y cascos, bajo un intenso sol a 4.000 metros de altitud, distintos sectores convocados por la COB se reunieron este viernes en la ciudad de El Alto en una asamblea al aire libre.
"A partir del día de hoy se declara el paro general indefinido, movilizado, hasta que el gobierno entienda los pedidos del pueblo. Y si no cumple, ¡que se vaya a su casa, carajo!", dijo el secretario general de la COB, Mario Argollo.
La COB también rechazó el eventual cierre de empresas públicas y pidió limitar la exportación de alimentos para garantizar el abastecimiento interno, estabilizar el tipo de cambio y derogar una ley que cambia el régimen de pequeñas tierras agrícolas.
El presidente rechazó la demanda
El presidente Rodrigo Paz criticó duramente a los dirigentes obreros por el pedido del aumento salarial, pues su gobierno subió el sueldo mínimo un 20% en enero. "Si quiere aumentar salario, primero genere trabajo", dijo el mandatario en un acto en Cochabamba.
En un encuentro con algunos sindicatos en la región central de Cochabamba por el Día Internacional del Trabajo, el mandatario cuestionó la exigencia de un aumento salarial del 20 % cuando la economía del país está "quebrada".
En esa reunión, realizada en el municipio de Quillacollo, vecino de la ciudad de Cochabamba, Paz recordó que el 85 % de la economía boliviana es informal y el restante, el 15 % es formal.
Paz: "nos dejaron un país quebrado"
El mandatario, que cumplirá seis meses de Gobierno el próximo 8 de mayo, criticó que en el llamado "cabildo" o mitin que realizó esta misma jornada la COB en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, "todas sus peticiones sean aumentar salario y no aumentar trabajo".
"Si estuviera bien la economía, yo digo meta el 20 (por ciento de aumento), claro que sí. Pero si nos dejaron un país quebrado, quiere decir que esos están pensando como en el pasado (...) y no están pensando en la patria", sostuvo.
El presidente insistió en que si no hay trabajo, "solo unos cuantos" se beneficiarán con el aumento salarial reclamado y "no se beneficia el resto del país".
Durante la semana, otros sectores también se manifestaron, como los transportistas, maestros, mineros, médicos e indígenas, un contexto que pone al gobierno de Paz contra las cuerdas.