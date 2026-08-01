Reino Unido

El Partido Laborista retiene la alcaldía del Gran Mánchester tras el triunfo de Bev Craig

La exlideresa del municipio de Mánchester se impuso con comodidad ante la candidata de Reform UK en las elecciones extraordinarias. La victoria consolida el dominio laborista en el norte de Inglaterra tras la partida de Andy Burnham, quien dejó el cargo para asumir la jefatura del Gobierno británico en Downing Street.