La candidata del Partido Laborista, Bev Craig, se convirtió en la nueva gobernadora del Gran Mánchester tras imponerse en las elecciones parciales frente a Sian Astley, representante de Reform UK. Según los cómputos oficiales, Craig obtuvo 309.525 sufragios frente a los 157.178 de su rival.
El Partido Laborista retiene la alcaldía del Gran Mánchester tras el triunfo de Bev Craig
La exlideresa del municipio de Mánchester se impuso con comodidad ante la candidata de Reform UK en las elecciones extraordinarias. La victoria consolida el dominio laborista en el norte de Inglaterra tras la partida de Andy Burnham, quien dejó el cargo para asumir la jefatura del Gobierno británico en Downing Street.
Craig, quien hasta ahora se desempeñaba como alcaldesa del ayuntamiento de la ciudad de Mánchester, pasa a tomar las riendas de toda la zona metropolitana, compuesta por la capital y otros nueve municipios del conurbano.
Los comicios registraron una participación del 25,14% del padrón (538.659 votantes), una cifra menor respecto al 32,05% alcanzado en mayo de 2024.
En la primera vuelta, Craig había rozado la victoria directa con el 47,15% de los apoyos, mientras que Astley alcanzó el 20,99%. En la definición mano a mano, la dirigente laborista logró captar 58.076 votos adicionales provenientes de las opciones eliminadas, asegurando un triunfo holgado.
"Del complejo de viviendas a gobernar el lugar que amo"
Emocionada tras la confirmación de los resultados, Bev Craig brindó su discurso de victoria ante la militancia y remarcó su compromiso con el territorio: "Me siento honrada y lista para servir humildemente a las tres millones de personas que viven en esta fantástica región metropolitana. Serviré a cada una de ellas, todos los días".
La nueva alcaldesa metropolitana apeló además a sus orígenes obreros para conectar con los electores.
"Cuando era niña y crecía en un complejo de viviendas públicas, nunca imaginé que algún día tendría la oportunidad de postularme para representar al lugar que amo, el lugar en este mundo que me enorgullece llamar mi hogar", remarcó.
El factor Burnham y el impulso laborista a nivel nacional
Las elecciones extraordinarias en Mánchester se desencadenaron luego de que el histórico referente regional, Andy Burnham, renunciara al cargo el pasado 18 de junio para asumir como parlamentario. Pocas semanas después, Burnham asumió el liderazgo del Partido Laborista y fue proclamado primer ministro del Reino Unido en reemplazo de Keir Starmer.
El triunfo de Craig no solo le permite al oficialismo retener uno de sus principales bastiones territoriales, sino que confirma un repunte en la opinión pública a nivel nacional.
Tras la llegada de Burnham a Downing Street, los sondeos de opinión muestran a los laboristas liderando las preferencias por primera vez desde principios del año pasado, aventajando a Reform UK de cara al escenario político del país.