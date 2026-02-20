Perú

Pedro Castillo solicitó el indulto a José Balcázar

La solicitud de indulto presidencial, remitida a la oficina presidencial, lleva la firma de Castillo y fue tramitada por su exministro de Defensa y abogado Walter Ayala, de acuerdo al documento difundido por varios medios nacionales de Perú, que tuvieron acceso al escrito.