Murieron los 15 ocupantes de un helicóptero militar que cayó en Perú
La aeronave se dirigía a cumplir misiones de búsqueda y rescate, además de brindar apoyo a la población afectada por inundaciones y desbordes en Arequipa. Entre los pasajeros había tres menores de edad.
Entre las víctimas hay siete menores de edad, uno de ellos de apenas 3 años.
La Fuerza Aérea del Perú confirmó este lunes 23 de febrero la muerte de las 15 personas que viajaban a bordo de un helicóptero militar que había desaparecido el domingo cuando se dirigía a la región de Arequipa. Entre las víctimas hay siete menores de edad, uno de ellos de apenas 3 años.
El Mil Mi-17 era uno de los principales helicópteros de la flota de la Fuerza Aérea del Perú.
La aeronave, un Mil Mi-17, perteneciente a la Fuerza Aérea del Perú, fue hallada en las inmediaciones de Chala Viejo, distrito de Chala, provincia de Caravelí, en la región de Arequipa.
Según detalló la FAP en conferencia de prensa, el último contacto radial se registró cuando la aeronave volaba rumbo a Arequipa por la costa, a la altura de Chala. Posteriormente se perdió la comunicación y la señal de posicionamiento indicó que el helicóptero se encontraba a unas 15 millas al este de la ciudad, hacia una quebrada.
Tras intensificarse las tareas de búsqueda, patrullas de fuerzas especiales y efectivos de la Policía Nacional lograron ubicar los restos del helicóptero el lunes por la mañana.
Las víctimas del accidente
En el lugar del siniestro se confirmó el fallecimiento de los cuatro tripulantes militares y once pasajeros.
Los tripulantes eran:
Mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión
Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo
Suboficial de primera FAP Kamila Chapi Anchapuri Jove
Suboficial de segunda FAP Leiner Aguirre Huamán
Entre los pasajeros se encontraban familiares de coroneles de la Fuerza Aérea que, según fuentes del diario Perú21, habían abordado la aeronave para cruzar el bloqueo en Nazca provocado por huaicos que afectaron la carretera Panamericana.
El comandante de Operaciones de la FAP, César Mendiola, explicó que el helicóptero se dirigía a cumplir misiones de búsqueda y rescate, además de brindar apoyo a la población afectada por inundaciones y desbordes en Arequipa.
El último contacto radial se registró cuando la aeronave volaba por la costa el domingo.
Precisó que se trataba de vuelos de acción cívica, en los que pueden viajar integrantes de las Fuerzas Armadas, funcionarios públicos y personas autorizadas.
Respecto al estado técnico del helicóptero, indicó que la última inspección mayor se realizó en noviembre de 2024. La aeronave acumulaba aproximadamente 288 horas de vuelo y la próxima revisión mayor estaba prevista para 2031.
El Mil Mi-17 era uno de los principales helicópteros de la flota de la Fuerza Aérea del Perú y se utilizaba desde hace décadas por su versatilidad y capacidad para operar en la compleja geografía del país: costa, sierra y Amazonía.
La tragedia se produce en un contexto de fuertes lluvias e inundaciones en el sur de Perú.
Entre sus funciones se destacaban el transporte militar y logístico, rescate y ayuda humanitaria, evacuaciones médicas y operaciones en zonas de difícil acceso. Tenía la capacidad para una tripulación de tres personas y puede trasladar entre 24 y 36 pasajeros, dependiendo de la configuración.
Lluvias e inundaciones azotan la región
La tragedia se produce en un contexto de fuertes lluvias e inundaciones en el sur de Perú, que en los últimos días obligaron a desplegar operativos de asistencia y rescate en distintas localidades.