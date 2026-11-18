El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles un acuerdo militar con el gobierno de Venezuela tras llegar por sorpresa a Caracas, con lo que es el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar el país desde que las fuerzas norteamericanas de arrestaron a Nicolás Maduro.
Estados Unidos y Venezuela sellaron un acuerdo de cooperación militar
El encuentro en Miraflores sella un giro histórico y representa la visita de mayor jerarquía de la administración de Estados Unidos tras el arresto de Maduro.
La televisión estatal venezolana transmitió imágenes de Hegseth y otros altos funcionarios estadounidenses junto a la encargada chavista interina Delcy Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores.
"Esperamos poder llevar esto a la práctica, profundizando nuestra cooperación y nuestra asociación en defensa de maneras que aprovechen la experiencia de las fuerzas armadas de Estados Unidos y del Departamento de Guerra", dijo Hegseth en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.
Restablecimiento de cooperación
Hegseth indicó que el acuerdo busca "garantizar que el pueblo venezolano no sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales, y que esté seguro y protegido dentro de sus fronteras soberanas".
Por su parte, Rodríguez afirmó que se trata de una "reanudación de la relación técnico-militar entre ambos países", tras años de tensión en las relaciones. "Es muy beneficiosa para nuestros funcionarios militares, de favorecer su equipamiento operativo, de facilitar acceso a nuevas tecnologías", indicó.