El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, habla ante los medios de comunicación el día en que él y el encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela, John Barrett, se reúnen en la Embajada de EE. UU., en Caracas, Venezuela, el 18 de noviembre de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria