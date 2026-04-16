Una situación tan insólita como delicada sacudió al sistema aéreo de Estados Unidos. Pilotos que operaban cerca del aeropuerto Ronald Reagan de Washington fueron reprendidos después de que en una frecuencia de control aéreo se escucharan maullidos y ladridos, en una secuencia que derivó en una advertencia inmediata y en una investigación de la autoridad aeronáutica.
"Sean profesionales": el reto a un grupo de pilotos que maulló por radio
La FAA advirtió que los sonidos de animales interfieren con mensajes de emergencia. El audio se volvió viral y reabrió el debate sobre el comportamiento en las cabinas de mando.
El hecho ocurrió el 12 de abril y quedó registrado en un audio difundido por un sitio externo especializado en tráfico aéreo. Lo que primero sonó como una rareza terminó confirmándose como una broma hecha por pilotos humanos, no por una interferencia técnica ni por un problema dentro de una cabina.
La reacción llegó casi en tiempo real. Desde la misma frecuencia, otra voz les reclamó que se comportaran como “pilotos profesionales”. Lejos de desactivar el episodio, ese reto fue respondido con más maullidos y también con ladridos, lo que agravó la escena en un canal reservado para comunicaciones de alta sensibilidad.
Qué pasó en la frecuencia aérea
El intercambio ocurrió en una frecuencia vinculada al control aéreo en la zona del aeropuerto Ronald Reagan Washington National. Según el audio citado en la cobertura original, allí se escucharon varios “meow, meow” que rápidamente llamaron la atención de quienes compartían ese canal de comunicación.
La situación subió de tono cuando una de las personas al aire lanzó un reproche directo. “Ustedes tienen que ser pilotos profesionales”, dijo, según la transcripción difundida. Después de eso, se oyeron nuevos sonidos de animales y otra frase despectiva que apuntó al nivel profesional de quienes estaban haciendo la broma.
El episodio no fue leído como una simple excentricidad. En aviación, las frecuencias de radio tienen una función crítica y cualquier ruido innecesario puede interferir con mensajes importantes, especialmente en zonas de tráfico intenso o en canales reservados para emergencias.
La advertencia de la FAA
Después de que se conociera el audio, la Administración Federal de Aviación recordó que las normas prohíben a los pilotos mantener conversaciones no esenciales cuando vuelan por debajo de los 10.000 pies de altura. Ese punto es central porque se trata de una franja del vuelo especialmente sensible para operaciones, coordinación y seguridad.
La FAA aclaró además que el audio proviene de una fuente de terceros, pero indicó que investigará el episodio una vez que verifique la grabación. Es decir, la autoridad no ignoró lo ocurrido y dejó en claro que, si se confirma la autenticidad del intercambio, habrá una revisión formal del caso.
La reacción oficial también buscó poner un límite sobre un problema que, aunque parezca menor o incluso humorístico desde afuera, es tomado con mucha seriedad dentro del sistema aeronáutico. Para la FAA, no se trata de una anécdota simpática, sino de una conducta que puede vulnerar reglas operativas.
Una frecuencia reservada para asuntos serios
Uno de los aspectos más delicados del caso es el tipo de canal en el que se habrían producido los sonidos. Según explicó Dennis Tajer, piloto y vocero de la Allied Pilots Association, ese tipo de frecuencia no está pensado para bromas ni intercambios ociosos, sino para comunicaciones relevantes y, en algunos casos, para emergencias.
Tajer remarcó que ya había escuchado maullidos antes en la llamada “guard frequency”, pero subrayó que ese canal tiene un propósito serio. “No es entretenimiento”, sostuvo, al insistir en que cualquier humor fuera de lugar contamina una herramienta que debe mantenerse limpia y disponible para situaciones importantes.
Su mensaje a los responsables fue directo: pidió que dejen de hacerlo, que se sumen a una cultura de seguridad y que ayuden a mantener esa frecuencia protegida. La frase resume el trasfondo del episodio: más allá de lo extravagante del audio, dentro del mundo aeronáutico se lo leyó como una falta de profesionalismo.
Un episodio menor con una señal incómoda
La escena dejó expuesto un costado incómodo para la aviación comercial: incluso en entornos altamente regulados y profesionalizados, hay conductas que rompen el protocolo y obligan a recordar reglas básicas. El hecho ocurrió además en un aeropuerto especialmente sensible dentro del sistema aéreo estadounidense.
Por eso, el episodio no quedó como una simple curiosidad viral. La intervención de la FAA, la reacción del sindicato y la difusión del audio convirtieron los maullidos en un caso que mezcla incredulidad, sanción potencial y una advertencia más amplia sobre la necesidad de preservar la seriedad de las comunicaciones aéreas.