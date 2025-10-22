Un avión se estrelló al despegar en Venezuela: murieron los dos tripulantes
El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en el aeropuerto de Paramillo, estado Táchira. La aeronave intentó despegar pero perdió el control y explotó. Las víctimas fueron identificadas como Juan Maldonado y José Antonio Bortone.
Una aeronave Piper Cheyenne 1 se estrelló este miércoles por la mañana en el aeropuerto de Paramillo, en el estado Táchira, Venezuela. El avión perdió el control durante la maniobra de despegue y se estrelló contra la pista, generando una fuerte explosión que fue grabada por testigos.
El accidente ocurrió a las 9.52 hora local. El avión, modelo PAY1 y matrícula YV1443, intentó despegar pero no logró tomar vuelo. Según el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC), la aeronave “se precipitó a tierra” y se activaron de inmediato los protocolos de emergencia.
Murieron el piloto y su acompañante
A bordo iban dos tripulantes: el piloto José Antonio Bortone y su acompañante, Juan Maldonado. Ambos murieron en el acto. Los Bomberos Aeronáuticos y la Policía Nacional Bolivariana intervinieron de inmediato, pero no pudieron evitar el incendio total del aparato.
La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil fue activada para determinar las causas del accidente, que dejó la aeronave completamente calcinada. Según medios venezolanos, una de las hipótesis es la explosión de un neumático durante el despegue.
Quién era José Antonio Bortone
Bortone tenía más de 30 años de experiencia en aviación. Había volado para empresas como Transaven, Command Air, EC Charter y también en vuelos privados. Estaba habilitado para operar varios modelos, como el BE-10, C-550 y el propio PA-31 siniestrado.
En una entrevista previa, había contado que se enamoró de los aviones desde niño y que, aunque no pudo ingresar en la Fuerza Aérea Venezolana, eligió la aviación civil para seguir su vocación. Provenía de una familia de pilotos, con abuelos y tíos en la profesión.
Avión oficial y logística del Estado
El diario El Nacional informó que la aeronave siniestrada formaba parte de una empresa con vínculos logísticos con el gobierno. El dato aún no fue confirmado por fuentes oficiales, aunque se investiga si cumplía funciones de traslado interno para organismos del Estado.
La magnitud de la explosión hizo que el avión quedara irreconocible. Eso dificultó también las tareas de rescate de los cuerpos. El video del accidente, registrado por un testigo desde la terminal aérea, muestra el intento de despegue y la bola de fuego posterior.
