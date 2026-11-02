Al menos cuatro personas murieron como consecuencia de un atentado con explosivos en el barrio Los Mangos, en el municipio de Planadas, departamento colombiano de Tolima. Entre las víctimas hay una bebé de apenas dos meses, según confirmó la gobernadora provincial, Adriana Matiz.
Atentado con explosivos en Colombia: una bebé entre las cuatro víctimas fatales
El hecho ocurrió en el municipio de Planadas, en Tolima. Entre las víctimas fatales hay una niña de apenas dos meses y se registraron importantes daños en viviendas, comercios y un centro de salud.
La funcionaria expresó su pesar por lo ocurrido y reclamó medidas urgentes para esclarecer el ataque y evitar nuevos episodios de violencia.
“Con profundo dolor, informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida. ¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie”, manifestó Matiz, según informó la agencia Xinhua.
El objetivo, una base militar
De acuerdo con las primeras declaraciones de la gobernadora, el atentado habría estado dirigido principalmente contra la base militar ubicada en el sector. Sin embargo, la explosión también provocó víctimas civiles y daños materiales en distintos puntos de la zona.
Entre las instalaciones afectadas se encuentran viviendas, comercios y un centro de salud.
Matiz calificó el episodio como un “acto vil y criminal” y remarcó la gravedad de que la población civil haya quedado expuesta a la violencia.
Cómo fue el atentado
Según información preliminar aportada por vecinos y medios locales, el ataque habría incluido el uso de drones y la detonación de explosivos de alto poder.
Los artefactos habrían sido activados en un camión de carga estacionado cerca del batallón militar. Por el momento, estos datos forman parte de las primeras versiones sobre la mecánica del atentado.
El reclamo de la gobernadora
Tras el ataque, la gobernadora aseguró que el Gobierno departamental trabaja junto con la Alcaldía de Planadas y las fuerzas de seguridad para evaluar los daños y asistir a los habitantes afectados.
“Atentar contra la población civil y poner en riesgo la vida de nuestros soldados y de las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar”, sostuvo.
Además, señaló que las autoridades coordinan acciones para acompañar a la comunidad y hacer frente a la situación.