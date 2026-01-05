#HOY:

Detienen en Copacabana a dos argentinos por robo de productos de lujo

La Policía brasileña atrapó a los acusados en un supermercado. Habían escondido botellas de whisky y otros artículos entre sus ropas. También arrestaron a dos españolas por delitos similares.

La Policía Civil de Brasil detuvo a dos turistas argentinos en Copacabana, acusados de intentar robar productos de lujo en un supermercado. El hecho ocurrió en los últimos días y fue registrado por las cámaras de seguridad del local, que captaron el momento en que ocultaban la mercadería entre sus ropas.

Gracias a la rápida intervención de los empleados, los acusados fueron interceptados antes de abandonar el comercio. La mercadería sustraída incluía botellas de whisky importado y otros artículos de alto valor. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 12ª de Copacabana y enfrentan cargos por hurto agravado.

También arrestaron a dos turistas españolas

En el mismo operativo, denominado Contraestafa, también fueron detenidas dos mujeres de nacionalidad española que habrían actuado con una metodología similar. Las cuatro personas quedaron a disposición de la Justicia brasileña y se notificó a los consulados de Argentina y España.

Parte de un operativo mayor

El operativo tiene como objetivo frenar los robos y estafas en comercios del sur de Río de Janeiro, una de las zonas más visitadas por el turismo internacional. Según la Policía Civil, ya se detuvo a 14 personas en el marco de este despliegue. El caso se conoce semanas después de un hecho similar protagonizado por cinco argentinos en Estados Unidos.

