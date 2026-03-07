Brasil: un bebé terminó con quemaduras tras tocar la pared de una guardería

Mirá tambiénLa Fiscalía de Río de Janeiro le niega la salida del país a la abogada argentina acusada de racismo
La Policía Civil del estado de Santa Catarina, en Brasil, inició una investigación luego de que un bebé de un año y tres meses sufriera quemaduras de segundo grado en ambas manos mientras se encontraba en una guardería municipal. El episodio generó preocupación en la comunidad educativa y motivó la intervención de distintas autoridades.
El incidente
El hecho tuvo lugar el lunes en el Centro Municipal de Educación Infantil Mundo Encantado, ubicado en la ciudad de São Francisco do Sul. Según las primeras informaciones, el niño habría tocado la pared exterior de un aula modular que, presuntamente, se encontraba muy caliente debido a la exposición prolongada al sol.
De acuerdo con la reconstrucción inicial del caso, el contacto con la superficie habría provocado las quemaduras en las manos del menor. Tras advertir lo ocurrido, el personal del establecimiento actuó rápidamente para asistir al niño.
Atención médica inmediata
Luego del incidente, el bebé fue trasladado de inmediato a una Unidad de Atención de Emergencias (UPA), donde recibió atención médica por las lesiones sufridas. Los profesionales de la salud confirmaron que presentaba quemaduras de segundo grado en ambas manos.
El estado de salud del menor no fue detallado oficialmente, aunque se confirmó que recibió asistencia médica tras el episodio.
Posible negligencia
Tras el hecho, la Policía Militar intervino en el lugar y registró el caso como lesiones corporales por presunta negligencia. A partir de ese momento, la Policía Civil comenzó una investigación para determinar cómo ocurrió el incidente y establecer posibles responsabilidades.
Las autoridades buscan esclarecer si existieron fallas en las condiciones de seguridad del establecimiento o en la supervisión del menor al momento del accidente.
Evaluarán las instalaciones escolares
Desde el ayuntamiento informaron que la empresa encargada de instalar las aulas modulares será notificada para que presente un informe técnico sobre los materiales utilizados en la construcción.
Además, ingenieros del municipio realizarán mediciones de temperatura en las paredes del aula donde ocurrió el hecho. El objetivo es comprobar si la superficie pudo alcanzar niveles de calor capaces de provocar las lesiones.
Las autoridades locales también indicaron que otras instituciones educativas del municipio utilizan el mismo tipo de estructura modular. Hasta el momento, no se habían reportado incidentes similares en esas instalaciones.