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El primer ministro de Polonia afirmó haber frustrado un atentado en su país

La operación de seguridad evitó que un ciudadano ruso, vinculado a los servicios secretos de su país, ejecutara un atentado en la capital polaca contra un objetivo binacional

Donald Tusk, primer ministro de Polonia. REUTERS/Kuba StezyckiDonald Tusk, primer ministro de Polonia. REUTERS/Kuba Stezycki
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La Agencia de Seguridad Interna y la Policía de Polonia detuvieron a un ciudadano ruso acusado de planear un atentado en Varsovia contra una persona con doble nacionalidad estadounidense y ucraniana, según informó el viernes el primer ministro, Donald Tusk, en una rueda de prensa.

Detención de un ciudadano ruso

En Polonia, la detención tuvo lugar el 7 de agosto. Según el primer ministro, el detenido había sido reclutado previamente por los servicios secretos rusos y su misión era llevar a cabo una ejecución en la capital de Polonia.

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Tusk precisó que, debido a las restricciones que le afectan, no puede revelar los datos de la persona contra cuya vida se planeaba el atentado.

Polish Prime Minister Donald Tusk looks on during a partial solar eclipse at the Copernicus Science Centre in Warsaw, Poland, August 12, 2026. REUTERS/Kacper PempelDonald Tusk, primer ministro de Polonia. REUTERS/Kacper Pempel

"En el último momento, gracias a la operación de la Agencia de Seguridad Interna ABW y de la Policía, se logró impedir esta ejecución, este atentado", afirmó Tusk citado por Euronews.

El primer ministro destacó lo excepcional de esta situación en el contexto de la seguridad de toda la alianza: "Es la primera vez que alguien, por encargo de Rusia, se decide a atentar contra un ciudadano estadounidense en el territorio de otro país de la OTAN". Añadió que este caso representa "otra señal muy peligrosa".

Advertencia sobre el gobierno ruso

El jefe del Gobierno afirmó que Polonia debe asumir que el gobierno ruso seguirá intentando eliminar a personas consideradas incómodas en distintas partes del mundo.

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"Por desgracia, debemos partir de la base de que el régimen de (Vladimir) Putin intentará eliminar a personas incómodas por distintos motivos en diferentes lugares del mundo. Por eso nuestras actuaciones serán extremadamente intensas en este asunto, para impedir posibles nuevos intentos dirigidos contra ciudadanos de Polonia u otros países en el territorio de nuestro país", anunció Tusk.

Russian President Vladimir Putin holds a meeting with Sakhalin region Governor Valery Limarenko during his visit to the Southern Kuril Island of Iturup, in the far eastern Sakhalin Region, Russia, August 13, 2026. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.Vladimir Putin. Sputnik/Gavriil Grigorov

El primer ministro expresó su reconocimiento a la ABW y a la Policía por la "excelente labor", además de destacar la cooperación de las instituciones estadounidenses responsables de la seguridad. Al resumir la situación, señaló: "Hemos evitado lo peor".

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