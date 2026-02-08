Portugal: el balotaje le dio el triunfo a la izquierda

El exministro socialista António José Seguro ganó este domingo (08.02.2026) la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal frente al líder de ultraderecha André Ventura.
António José Seguro logró atraer tanto al voto de su sector como al de la centroderecha, logrando superar al ultraderechista André Ventura. Más de once millones de portugueses estaban llamados a las urnas.
Con el 96,38 % de los votos escrutados, Seguro obtuvo el 66,31 % de los sufragios frente al dirigente de ultraderecha André Ventura, con el 33,69 %.
Con este triunfo, una personalidad de izquierda vuelve al Palácio de Belém, sede de la Presidencia lusa, veinte años después, tras la salida de Jorge Sampaio en 2006 y al que sucedieron los conservadores Aníbal Cavaco Silva y Marcelo Rebelo de Sousa.
En declaraciones a la prensa, Ventura reconoció que el objetivo de ganar estos comicios no fue alcanzado. "Parece que no he conseguido hacer lo que me proponía, que era vencer en estas elecciones", dijo el líder del partido de extrema derecha Chega, quien apuntó que va a felicitar a Seguro conforme los resultados finales se confirmen.
Por su parte, Seguro, aún sin conocer su victoria, elogió al pueblo portugués."Mi primera palabra es simple, el pueblo portugués es el mejor pueblo del mundo, excelente, con una responsabilidad cívica enorme y con un apego a los valores democráticos", señaló a los periodistas en Caldas da Rainha, donde reside.
Los sondeos realizados a pie de urna, difundidos por los medios, auguran una victoria de Seguro, con entre el 67 y el 71 % de los sufragios. De llegar a este segundo porcentaje en el resultado final, el candidato de izquierda batiría el récord logrado en 1991 por Mário Soares cuando fue reelegido presidente en 1991 con el 70,35 %.
Más de once millones de portugueses estaban llamados a las urnas en la segunda ronda de las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años en el poder.
Después de un gobierno breve y frágil de centro-derecha que perdió un voto de confianza en marzo de 2025, Portugal vivió elecciones legislativas anticipadas en mayo.
La coalición de centro-derecha de Luís Montenegro volvió a ganar sin mayoría clara, forzando un gobierno minoritario en un Parlamento con una fuerte irrupción de la ultraderecha. Ese contexto de fragmentación, con debates sobre inmigración, crisis económica y polarización política, antecedió directamente a las presidenciales de febrero de 2026.
Tras la elección, Montenegro felicitó a Seguro y aseguró cooperación institucional, subrayando que el Gobierno trabajará con el presidente electo para estabilidad política y social en Portugal.