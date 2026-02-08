#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Elecciones 2026

Portugal: el balotaje le dio el triunfo a la izquierda

António José Seguro logró atraer tanto al voto de su sector como al de la centroderecha, logrando superar al ultraderechista André Ventura. Más de once millones de portugueses estaban llamados a las urnas.

"El pueblo portugués es el mejor pueblo del mundo", dijo Seguro, flamante presidente electo de Portugal."El pueblo portugués es el mejor pueblo del mundo", dijo Seguro, flamante presidente electo de Portugal.
Seguinos en
Por: 

El exministro socialista António José Seguro ganó este domingo (08.02.2026) la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal frente al líder de ultraderecha André Ventura.

Con el 96,38 % de los votos escrutados, Seguro obtuvo el 66,31 % de los sufragios frente al dirigente de ultraderecha André Ventura, con el 33,69 %.

Far-right leader and Portuguese presidential candidate Andre Ventura reacts following early results on the day of the presidential election, in Lisbon, Portugal, February 8, 2026. REUTERS/Rodrigo AntunesVentura reconoció la derrota. Reuters.

Con este triunfo, una personalidad de izquierda vuelve al Palácio de Belém, sede de la Presidencia lusa, veinte años después, tras la salida de Jorge Sampaio en 2006 y al que sucedieron los conservadores Aníbal Cavaco Silva y Marcelo Rebelo de Sousa.

En declaraciones a la prensa, Ventura reconoció que el objetivo de ganar estos comicios no fue alcanzado. "Parece que no he conseguido hacer lo que me proponía, que era vencer en estas elecciones", dijo el líder del partido de extrema derecha Chega, quien apuntó que va a felicitar a Seguro conforme los resultados finales se confirmen.

A person holds a ballot during the presidential election, in Caldas da Rainha, Portugal, February 8, 2026. REUTERS/Pedro NunesMás de once millones de portugueses estaban llamados a las urnas en la segunda ronda. Reuters.

Por su parte, Seguro, aún sin conocer su victoria, elogió al pueblo portugués."Mi primera palabra es simple, el pueblo portugués es el mejor pueblo del mundo, excelente, con una responsabilidad cívica enorme y con un apego a los valores democráticos", señaló a los periodistas en Caldas da Rainha, donde reside.

Sondeos a pie de urna

Los sondeos realizados a pie de urna, difundidos por los medios, auguran una victoria de Seguro, con entre el 67 y el 71 % de los sufragios. De llegar a este segundo porcentaje en el resultado final, el candidato de izquierda batiría el récord logrado en 1991 por Mário Soares cuando fue reelegido presidente en 1991 con el 70,35 %.

Más de once millones de portugueses estaban llamados a las urnas en la segunda ronda de las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años en el poder.

El contexto de las elecciones presidenciales

Después de un gobierno breve y frágil de centro-derecha que perdió un voto de confianza en marzo de 2025, Portugal vivió elecciones legislativas anticipadas en mayo.

La coalición de centro-derecha de Luís Montenegro volvió a ganar sin mayoría clara, forzando un gobierno minoritario en un Parlamento con una fuerte irrupción de la ultraderecha. Ese contexto de fragmentación, con debates sobre inmigración, crisis económica y polarización política, antecedió directamente a las presidenciales de febrero de 2026.

Tras la elección, Montenegro felicitó a Seguro y aseguró cooperación institucional, subrayando que el Gobierno trabajará con el presidente electo para estabilidad política y social en Portugal.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Portugal

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro