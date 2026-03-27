Mano dura de Bukele

El Salvador aprobó la prisión perpetua para menores: rige para casos de homicidio, violación y terrorismo

La Asamblea Legislativa ratificó la reforma que elimina el régimen especial juvenil para delitos graves. La medida busca garantizar que los delincuentes no recuperen la libertad, en un nuevo avance de la política de seguridad.