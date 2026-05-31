Celebraciones tras la final

Festejos del PSG en París: un muerto, cientos de detenidos y decenas de heridos tras la consagración europea

La victoria del Paris Saint-Germain en la final de la Champions League derivó en incidentes en distintos puntos de Francia. Las autoridades confirmaron una víctima fatal, más de 500 detenidos y numerosos heridos durante los operativos de seguridad desplegados tras los festejos.