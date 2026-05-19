Vladimir Putin llegó a Beijing para reunirse con Xi Jinping, tras la visita de Donald Trump, en un viaje que busca mostrar la relación bilateral. El aterrizaje del presidente ruso marcó el inicio de las conversaciones destinadas a subrayar la continuidad del vínculo político y económico entre Rusia y China.
Vladimir Putin llegó a China para reforzar lazos con Xi Jinping en medio de tensiones globales
El presidente de Rusia aterrizó este martes en Pekin. La llegada se confirmó pocos días después de la visita de Donald Trump.
Según el Kremlin, ambos mandatarios discutirán cómo “fortalecer aún más” la asociación estratégica, con intercambios sobre asuntos internacionales y regionales que ocuparán la agenda. Para marcar el tono de la visita, los líderes intercambiaron “cartas de felicitación” celebrando los 30 años de la asociación estratégica, un gesto diplomático que precede los encuentros bilaterales.
El viaje llega pocos días después de que Donald Trump completara la primera visita de un presidente estadounidense a China en casi diez años, un acercamiento que en este caso sirve de contexto para la llegada del mandatario ruso.
China es el principal comprador del petróleo ruso sancionado y la dependencia económica de Rusia respecto de Beijing es un elemento clave en las conversaciones sobre comercio y apoyo mutuo.
La relación personal entre los jefes de Estado es un eje central: el presidente ruso suele referirse a Xi como un “querido amigo” y el recibimiento en visitas previas fue descrito como de cercanía personal, un factor que Moscú exhibe para subrayar la solidez de la alianza.
Aterrizaje, encuentro y mensajes públicos
El aterrizaje en la capital abrió la ronda de contactos en la que el presidente ruso y el presidente chino buscarán acordar pasos concretos para profundizar la cooperación. El Kremlin anticipó intercambios sobre cooperación económica y regional, con el objetivo declarado de reforzar la asociación estratégica.
En un mensaje de video al pueblo chino, Vladimir Putin destacó que las relaciones alcanzaron “un nivel verdaderamente sin precedentes” y remarcó que “el comercio entre Rusia y China sigue creciendo”, declaraciones destinadas a subrayar el vínculo económico entre ambos países.
Xi Jinping, por su parte, afirmó que la cooperación bilateral “se profundizó y consolidado continuamente”, declaraciones que acompañaron las “cartas de felicitación” y que, según la diplomacia China, reflejan un compromiso sostenido con la alianza.
La sombra de la visita de Trump
La llegada de Putin se produjo después de la reciente visita de Donald Trump a Beijing, que tuvo como objetivo estabilizar lazos entre Estados Unidos y China. La cumbre entre Trump y Xi concluyó sin avances concretos sobre algunos temas sensibles, un hecho que, según analistas, favorece a Moscú.
Expertos señalaron que la falta de acuerdos claros entre Washington y Beijing “tranquiliza a Moscú” porque no surgieron pactos que puedan afectar los intereses rusos; ese ambiente condiciona las expectativas con las que el presidente ruso se reúne en la capital.
Además, Putin llega con la expectativa de que Xi profundice su compromiso con Moscú, en particular en materia energética, después de señales sobre compras y acuerdos comerciales que son fundamentales para la economía rusa.
La visita terminará por definir el tono diplomático entre ambos gobiernos y dejará en claro, según las declaraciones oficiales, si la alianza sigue siendo un eje estable en el tablero internacional.