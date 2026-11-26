El enviado especial de la Casa Blanca, Jared Kushner, elogió al presidente ruso, Vladimir Putin, por no haber utilizado armas nucleares durante la guerra con Ucrania y aseguró que el mandatario le transmitió a Estados Unidos que no tiene intención de recurrir a ese tipo de armamento.
Kushner elogió a Putin por no utilizar armas nucleares y aseguró que quiere alcanzar la paz en Ucrania
El enviado de Donald Trump calificó de “moderación” la decisión del presidente ruso de no recurrir al armamento nuclear. También lo definió como una figura histórica y habló de las negociaciones para poner fin a la guerra.
“Hasta ahora, Putin ha demostrado moderación; ha accedido a no usar armas nucleares, lo cual obviamente es muy importante, y nos ha asegurado que esa no es su intención”, afirmó Kushner durante una entrevista con el podcast MD Meets, conducido por Mathias Döpfner, director ejecutivo del grupo Axel Springer.
El yerno del presidente estadounidense Donald Trump también sostuvo que está convencido de que Putin quiere alcanzar la paz y modificar la relación entre Moscú y Washington. “Mi opinión es que no solo quiere la paz; quiere intentar cambiar la relación con Estados Unidos y ver si existe una manera de empezar de nuevo”, expresó.
Las declaraciones generaron atención por el tono elogioso hacia el mandatario ruso, en medio de la continuidad del conflicto y de los esfuerzos diplomáticos de Washington para alcanzar un acuerdo.
Kushner destacó el perfil político de Putin
Durante la entrevista, Kushner describió al presidente ruso como “un gran hombre de política” y una “figura histórica”. También destacó su participación en las reuniones mantenidas con los representantes estadounidenses.
El enviado de Trump contó que Putin toma numerosas notas durante las conversaciones y transmite sus ideas de manera precisa. “Es evidente que comprende muy bien los temas”, señaló.
Kushner y el también negociador estadounidense Steve Witkoff mantuvieron varios encuentros con el líder del Kremlin. La reunión más reciente se realizó este mes en Moscú.
El funcionario rechazó, además, las versiones que indican que Estados Unidos habría presionado a Ucrania para que aceptara concesiones territoriales como condición para avanzar hacia un acuerdo.
Las diferencias territoriales, el principal obstáculo
Pese a las expresiones de optimismo sobre la voluntad de Putin de alcanzar la paz, Kushner reconoció que las negociaciones todavía enfrentan dificultades, especialmente por las disputas sobre el control territorial en el este de Ucrania.
El representante estadounidense sostuvo que la cuestión territorial permanece estancada y consideró que las conversaciones deben enfocarse en construir condiciones de estabilidad a largo plazo.
“Esto no tiene que ver con la justicia ni con quién tiene razón o quién está equivocado”, planteó al referirse a las diferencias entre Moscú y Kiev.
También señaló que las fronteras europeas cambiaron a lo largo de la historia y que, ante la posibilidad de alcanzar una paz duradera, las partes podrían mostrar mayor flexibilidad respecto de dónde establecer los límites territoriales.
Las declaraciones se producen en un contexto en el que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, manifestó que los negociadores estadounidenses habían planteado la posibilidad de que Ucrania retirara sus fuerzas de las zonas que todavía controla en el Donbás, en el este del país, a cambio de una eventual incorporación a la OTAN.
Kiev mantiene su rechazo a ceder territorios a Rusia y reclama garantías de seguridad que permitan evitar nuevas agresiones.
La advertencia sobre una posible escalada
Kushner también alertó sobre los riesgos de que fracasen los esfuerzos diplomáticos. Según sostuvo, el conflicto puede agravarse considerablemente ante un error de cálculo.
El enviado estadounidense describió la guerra como un enfrentamiento indirecto en el que Europa financia y proporciona armamento a Ucrania para enfrentar a Rusia.
En ese escenario, consideró que alcanzar un entendimiento resulta fundamental para evitar una escalada de consecuencias imprevisibles.
El objetivo que planteó Kushner es que Ucrania pueda terminar la guerra como un país soberano, seguro y próspero, con garantías de seguridad y un programa económico para su reconstrucción.
Sin embargo, las diferencias sobre el futuro de los territorios ocupados y las condiciones de seguridad siguen siendo algunos de los principales desafíos para alcanzar un acuerdo entre Moscú y Kiev.