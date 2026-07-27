Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron este lunes que atacaron distintos objetivos vinculados al suministro y transporte de petróleo de Arabia Saudita mediante el uso de drones.
Rebeldes hutíes afirmaron que atacaron infraestructura petrolera de Arabia Saudita
Los insurgentes de Yemen aseguraron que lanzaron drones contra puntos vinculados al transporte de crudo hacia Yanbu. Riad también denunció ataques procedentes de Irak.
El anuncio se conoció poco después de que Riad informara el derribo de varios aparatos no tripulados lanzados desde territorio iraquí contra instalaciones energéticas del reino.
Ataques sobre la red petrolera
“Hemos atacado con éxito varios objetivos y puntos sensibles de los suministros y transporte de petróleo crudo desde el este de Arabia Saudita hasta Yanbu”, sostuvo Yahya Sarea, portavoz militar de los hutíes.
El vocero indicó que la ofensiva fue realizada con varios drones, aunque no precisó cuáles fueron los blancos alcanzados, cuántos dispositivos se utilizaron ni qué daños provocaron.
Yanbu, ubicada sobre la costa del mar Rojo, es uno de los principales puntos de salida del petróleo saudí y forma parte de la infraestructura utilizada para transportar crudo desde el este del país.
Drones lanzados desde Irak
El Ministerio de Exteriores saudí también denunció que otros drones fueron lanzados desde Irak por milicias respaldadas por Irán.
Arabia Saudita pidió al Gobierno iraquí que adopte medidas para impedir que su territorio sea utilizado como plataforma para realizar ataques contra el reino.
Hasta el momento no se determinó si las ofensivas atribuidas a los hutíes y a los grupos armados iraquíes formaron parte de una operación coordinada.
El Eje de la Resistencia
Tanto los hutíes como las milicias iraquíes integran el denominado “Eje de la Resistencia”, una alianza informal de organizaciones respaldadas por Irán en distintos países de Medio Oriente.
La denuncia saudí se produce en un escenario de creciente tensión regional, con ataques contra rutas marítimas, instalaciones energéticas y objetivos vinculados al comercio de petróleo.
Las autoridades saudíes no difundieron un balance sobre posibles daños en la infraestructura ni informaron interrupciones en el suministro de crudo.