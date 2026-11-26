La República Democrática del Congo (RDC) superó los 12.000 casos confirmados de ébola, con más de 5.900 fallecimientos desde el inicio del brote, declarado el pasado 15 de mayo. Las cifras oficiales reflejan la gravedad de una epidemia que continúa expandiéndose en medio de los combates, la crisis humanitaria y las dificultades para garantizar la atención sanitaria.
La República Democrática del Congo superó los 12.000 casos de ébola y registra casi 6.000 muertes
El brote, declarado el 15 de mayo, afecta a ocho provincias y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales. La OMS advirtió que dos tercios de los fallecimientos ocurren fuera de los centros de tratamiento, mientras que los conflictos armados y el desplazamiento de la población dificultan el control de la epidemia.
Según el último informe del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) congoleño, publicado este jueves 26 de noviembre con datos recopilados hasta el día 24, se registraron 12.021 infecciones y 5.904 muertes.
La tasa de letalidad se sitúa en el 49,1%, lo que significa que prácticamente la mitad de los casos registrados terminaron en fallecimientos.
Se trata del decimoséptimo brote de ébola en la República Democrática del Congo y del segundo más mortífero registrado a nivel mundial. La magnitud de la crisis mantiene bajo presión al sistema sanitario y genera preocupación por la posibilidad de que la enfermedad continúe extendiéndose hacia otras regiones.
Ocho provincias afectadas y dificultades para contener el virus
La epidemia alcanza a 69 zonas de salud distribuidas en ocho de las 26 provincias del país. Entre las regiones afectadas se encuentran Ituri y Kivu del Norte, en el este; Tshopo, en el centro-norte; Bas-Uélé y Haut-Uélé, en el norte y noreste; Kivu del Sur, también en el este; y Ubangui del Sur y Ubangui del Norte, en el noroeste y norte, respectivamente.
La expansión del virus coincide con un escenario de violencia e inseguridad que dificulta el trabajo de los equipos sanitarios. Los enfrentamientos armados y el desplazamiento de comunidades complican el acceso a las zonas afectadas, el seguimiento de los contactos estrechos y la detección temprana de nuevos contagios.
En ese contexto, los centros de tratamiento enfrentan una demanda creciente y trabajan bajo una fuerte presión asistencial.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene la emergencia de salud pública de importancia internacional. El pasado 18 de noviembre, su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó la continuidad de esa declaración tras una reunión del comité de emergencia encargado de evaluar periódicamente la evolución del brote.
La OMS advierte sobre las muertes fuera de los centros de tratamiento
Uno de los principales motivos de preocupación de las autoridades sanitarias es que dos tercios de las muertes continúan produciéndose fuera de los centros de tratamiento, según advirtió Tedros.
El dato apunta a que una parte importante de las infecciones se detecta demasiado tarde, cuando los pacientes ya presentan cuadros graves y las posibilidades de atención oportuna son menores. También evidencia las dificultades para identificar a las personas que estuvieron en contacto con los infectados y realizar un seguimiento adecuado.
La detección temprana, el aislamiento de los pacientes y la vigilancia de los contactos son medidas fundamentales para interrumpir las cadenas de transmisión del virus.
La situación se agrava por las condiciones humanitarias del este congoleño, donde los desplazamientos de población y la inseguridad dificultan el acceso a los servicios de salud y la continuidad de las tareas de prevención.
Alertan sobre el riesgo de expansión regional
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), dependientes de la Unión Africana, también expresaron su preocupación por la evolución de la epidemia.
El 15 de noviembre, al cumplirse seis meses de la declaración del brote, el organismo advirtió que la combinación de inseguridad, crisis humanitaria y desplazamientos de población podría favorecer una expansión de la enfermedad más allá de las fronteras congoleñas.
En ese contexto, alertó sobre el riesgo de que la epidemia derive en "un gran brote a nivel continental".
La advertencia pone el foco en la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica, la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios y la cooperación entre los países de la región.
Mientras tanto, la República Democrática del Congo continúa enfrentando una de las crisis sanitarias más graves de su historia reciente, con miles de fallecimientos y un sistema de atención que debe responder a una epidemia que todavía no logra ser contenida.