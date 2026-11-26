África

La República Democrática del Congo superó los 12.000 casos de ébola y registra casi 6.000 muertes

El brote, declarado el 15 de mayo, afecta a ocho provincias y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales. La OMS advirtió que dos tercios de los fallecimientos ocurren fuera de los centros de tratamiento, mientras que los conflictos armados y el desplazamiento de la población dificultan el control de la epidemia.