El rey Carlos llegó a Guyana para la segunda etapa de su gira por el Caribe, tras una visita a las Bahamas que el Palacio de Buckingham describió como un "delicado acto de equilibrio" y un "éxito diplomático".
Carlos III llegó a Guyana mientras su visita a las Bahamas es declarada un "éxito diplomático"
El rey ingés se entrevistará con el Presidente del país, Irfaan Ali, y asistirá a una recepción de Estado para celebrar los 60 años de relación bilateral entre ambos países. Guyana, antes conocida como Guayana Británica, es la economía de más rápido crecimiento del mundo gracias al descubrimiento de reservas de petróleo en 2015.
Los temas principales de la visita de Estado de dos días a Guyana serán el medioambiente y la sostenibilidad, junto con los crecientes lazos comerciales entre el Reino Unido y Guyana.
El Rey tiene previsto reunirse en audiencia con el Presidente del país, Irfaan Ali, y asistirá a una recepción de Estado para celebrar los 60 años de relación bilateral entre ambos países.
Tras su visita a Guyana, el rey Carlos visitará Antigua y Bermudas, donde inaugurará una importante cumbre de líderes de la Commonwealth en su papel de jefe de la "familia de naciones".
Crecimiento económico y riqueza natural
Guyana, anteriormente conocida como Guayana Británica, es la economía de más rápido crecimiento del mundo gracias al descubrimiento de reservas de petróleo en 2015.
Más de cuatro quintas partes de Guyana están cubiertas por selva tropical y tiene una de las tasas de deforestación más bajas del mundo.
También habrá intercambios culturales, con la participación de un grupo de gaiteros del Centro Nacional de Gaitas de Escocia que se unirán a la gira real.
Cuando el Rey partió el jueves de las Bahamas rumbo a Guyana para la segunda etapa de su gira por el Caribe, su portavoz dijo que las islas ocupaban "un lugar especial en el corazón del Rey".
"La gran ovación que recibió al saludar al público resonará durante mucho tiempo en su memoria, y será una fuente de enorme orgullo y aliento a medida que la gira continúe por Guyana y Antigua y Barbuda."
Durante su viaje de dos días a las Bahamas, el Rey se reunió con jóvenes boxeadores, ecologistas y políticos.
También se unió al baile en un desfile de Junkanoo para celebrar la vida en la isla.
Reconocimiento del pasado colonial
Pero en su único discurso público de la gira hasta el momento, pronunciado durante su primer acto en las Bahamas, el Rey hizo referencia a la participación del Reino Unido en el comercio de esclavos, reconociendo el "sufrimiento del pasado".
Su portavoz declaró: «El Rey esperaba que la visita brindara la oportunidad de celebrar y reafirmar la moderna alianza entre las Bahamas y el Reino Unido, así como de abordar los desafíos comunes del futuro y reconocer, con respeto, las grandes injusticias del pasado».
La gira se produce en medio de renovados llamamientos de las naciones caribeñas para que Gran Bretaña pida disculpas por su papel en la trata de esclavos y ofrezca reparaciones, es decir, una compensación por parte de aquellos países que se beneficiaron del comercio de hombres y mujeres esclavizados.
Un pequeño grupo de manifestantes estuvo presente en algunos de los actos oficiales del Rey en las Bahamas, portando pancartas que decían "Páguennos lo que nos deben", pero su presencia no interrumpió los eventos.
La reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth (CHOGM), que se celebrará en Antigua y Barbuda a partir del 1 de noviembre, abordará el legado de la esclavitud. El Rey pronunciará un discurso como Jefe de la Commonwealth.