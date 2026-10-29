Gira por el Caribe

Carlos III llegó a Guyana mientras su visita a las Bahamas es declarada un "éxito diplomático"

El rey ingés se entrevistará con el Presidente del país, Irfaan Ali, y asistirá a una recepción de Estado para celebrar los 60 años de relación bilateral entre ambos países. Guyana, antes conocida como Guayana Británica, es la economía de más rápido crecimiento del mundo gracias al descubrimiento de reservas de petróleo en 2015.