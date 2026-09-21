El rey Carlos III quedó en el centro de una nueva polémica por las declaraciones de Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, quien en sus próximas memorias asegura que el entonces príncipe Carlos hizo un comentario sobre su hermana poco después de su muerte, en 1997.
Carlos III, enojado por las acusaciones de Charles Spencer sobre la muerte de Diana
Nuevas revelaciones del hermano de Diana de Gales generaron malestar en la realeza, que salió a cuestionar con dureza los recuerdos publicados en el libro.
Según publicó Vanity Fair, una fuente cercana a la familia real aseguró que el monarca está “profundamente dolido y muy enfadado” por las acusaciones. El Palacio de Buckingham, además, decidió responder públicamente, algo poco habitual cuando se trata de afirmaciones incluidas en libros.
Spencer sostiene en su libro Swan Song: Diana, My Sister que mantuvo una fuerte discusión con quien por entonces era su cuñado tras la muerte de Diana. De acuerdo con su relato, Carlos le habría dicho: “Ten por seguro que la olvidaremos muy pronto”.
Los fragmentos de las memorias fueron publicados esta semana por el Daily Mail, antes de la salida oficial del libro, prevista para el próximo martes.
La respuesta del Palacio de Buckingham
Ante la difusión de esas declaraciones, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que puso en duda la versión de Spencer.
“Su Majestad es consciente de que el dolor de la pérdida de un hermano puede nublar la razón, afectar al juicio y sesgar los recuerdos de formas que los demás no perciben, incluso muchos años después de dicha pérdida”, señaló el comunicado.
La respuesta resulta llamativa porque, según Vanity Fair, el Palacio inicialmente había decidido no hacer comentarios sobre el contenido de las memorias.
Una fuente cercana a la familia real afirmó que Carlos está “furioso y consternado” porque las acusaciones aparecen en un libro en el que no tuvo la posibilidad de responder.
Qué cuenta Charles Spencer sobre Carlos y Diana
En otro fragmento difundido por el Daily Mail, Spencer afirma que Carlos parecía “un ganador de la lotería” la noche en que Diana murió.
“Parecía eufórico, como un ganador de la lotería; recuerdo haber pensado eso en aquel momento”, escribió el hermano de Diana.
Spencer también relata una discusión con Carlos acerca de la decisión de que los príncipes Guillermo y Harry caminaran detrás del féretro de su madre durante el funeral. Según su versión, consideró que aquello era “bárbaro”.
En otro pasaje, Spencer asegura que Carlos se enojó durante una conversación telefónica y le reprochó a su familia: “Ese es el problema de tu familia. No tienen ni un maldito sentido del deber”.
Después, siempre según el relato incluido en las memorias, Carlos habría agregado: “¡Ten por seguro que la olvidaremos muy pronto!”.
Spencer asegura que quedó sorprendido por esas palabras y que respondió: “No puedo creer que acabes de decir eso”, antes de finalizar la conversación.
Un excolaborador de Carlos cuestionó el relato
Julian Payne, quien estuvo al frente de la comunicación del entonces príncipe Carlos entre 2016 y 2021, también se refirió al tema en BBC Radio 4.
Payne afirmó que no reconoce “la forma en que se describe al rey en esas declaraciones”.
Según su recuerdo, Carlos hablaba de Diana durante aquel período y tenía una postura clara respecto de cómo debía tratarse su memoria.
“Insistió rotundamente en que debíamos respetar su memoria y no menoscabarla de ninguna manera”, explicó Payne.
El exresponsable de comunicación agregó que, cuando Carlos pedía que no hubiera críticas ni réplicas, no estaba pensando en defenderse personalmente, sino en evitar cualquier cuestionamiento hacia la princesa fallecida.
“Simplemente no es un lenguaje que yo reconozca”, sostuvo Payne al referirse a las palabras que Spencer atribuye al rey.
Otras voces cuestionaron las acusaciones
Dickie Arbiter, quien trabajaba para la reina Isabel II cuando murió Diana, también puso en duda el relato de Spencer.
Arbiter recordó que Carlos no respondió públicamente a las fuertes críticas que Diana había realizado previamente, tanto en el libro que publicó junto a Andrew Morton como en su conocida entrevista con Panorama en 1997.
“Carlos nunca reaccionó. Nunca dijo nada en contra de la princesa”, afirmó Arbiter, quien agregó que, aunque lo había visto enojado, no considera que fuera propio de él reaccionar de la manera que describe Spencer.
El exvocero de Isabel II también se preguntó por qué Spencer decidió contar ahora este episodio y planteó que podría tratarse de una forma de confrontar a la familia real.
Las memorias de Charles Spencer, centradas en su hermana Diana, serán publicadas oficialmente el próximo martes. Mientras tanto, los primeros fragmentos ya generaron una fuerte repercusión alrededor de la familia real británica.