El rey Carlos III reconocerá los "días más oscuros" del dominio colonial y la esclavitud durante su gira por los países del Caribe, que comienza este mes, según informó el viernes un portavoz del Palacio de Buckingham.
El rey Carlos III reconocerá los "días más oscuros" del dominio colonial británico
El Palacio de Buckingham afirma que el rey no eludirá el tema del papel de Gran Bretaña en la esclavitud cuando visite a las naciones de la Commonwealth a finales de este mes.
El rey visitará primero las Bahamas y Guyana en solitario, seguido de un viaje a Antigua y Barbuda con la reina Camila, donde Carlos pronunciará un discurso en una reunión de jefes de gobierno de la Commonwealth, según informó el palacio.
Carlos, de 77 años, que aún recibe tratamiento contra el cáncer, visitará antiguas colonias que ahora son independientes de Gran Bretaña y forman parte de la Commonwealth británica.
Detrás de un documento de la Compañía de los Mares del Sur del año 1714, se aprecian las siluetas de personas que representan a los esclavizados. Este logotipo se utilizaba para marcar a las personas esclavizadas que eran víctimas de la trata por parte de la Compañía de los Mares del Sur.
"Es inevitable": ¿obligarán las nuevas revelaciones sobre la esclavitud a Gran Bretaña a afrontar finalmente su pasado?
Sigue siendo jefe de Estado en las naciones insulares de Bahamas y Antigua y Barbuda, un papel que es en gran medida ceremonial.
Reconocimiento del pasado colonial
El portavoz del palacio declaró a los periodistas que la visita del rey, del 27 de octubre al 4 de noviembre, no "evitaría hablar de los 'días más oscuros de nuestro pasado', como los ha descrito Su Majestad".
Carlos utilizó esa frase en un discurso pronunciado en Barbados durante la ceremonia en la que se convirtió en república en 2021, destituyendo a su madre, la reina Isabel II , como jefa de Estado.
También afirmó entonces que la "atroz atrocidad de la esclavitud" mancha la historia de Gran Bretaña.
El palacio afirmó que Carlos había trabajado para reconocer "las injusticias del pasado" y "corregir las desigualdades que perduran", y que en este viaje "renovaría su compromiso personal, sincero y continuo con ese proceso".
El gobierno británico reiteró el mes pasado su rechazo a las peticiones de pago de reparaciones por la esclavitud, después de que una delegación jamaicana presentara una petición dirigida al príncipe Carlos sobre este tema.
La petición solicitaba al monarca que remitiera tres cuestiones relativas a la legalidad del comercio transatlántico de esclavos al tribunal de apelación más alto de la isla caribeña, con sede en Londres.
Los miembros de la realeza británica moderna han expresado remordimiento por el brutal comercio de esclavos que enriqueció a sus antepasados, pero al igual que el gobierno del Reino Unido, no han emitido una disculpa oficial por dicho comercio.
El palacio afirmó que los debates sobre el legado colonial y la trata de esclavos eran "importantes", pero que "principalmente son asuntos que deben abordar los gobiernos".
Protestas en visitas anteriores
Durante una gira por el Caribe en 2022, el hijo de Carlos, el príncipe Guillermo, y su esposa, Catalina, se encontraron con protestas antimonárquicas y exigencias de reparaciones por la esclavitud. Ese mismo año, el hermano menor de Carlos, el príncipe Eduardo, canceló una visita a Granada tras las protestas a favor de la república en la isla.
En Antigua y Barbuda, la familia real asistirá a un desfile para conmemorar los 45 años de independencia.
Guyana, el único país de Sudamérica donde se habla inglés, es una república y Carlos realizará una visita de Estado con motivo del 60 aniversario de su independencia de Gran Bretaña.
El viaje incluirá numerosos encuentros con la población local y se centrará en "el presente vibrante y el futuro prometedor de cada país", según informó el palacio.
El programa incluye encuentros con leyendas del críquet en Antigua y Barbuda, donde tiene su sede el equipo de las Indias Occidentales, y reuniones con conservacionistas responsables de la selva tropical de Guyana.