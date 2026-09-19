Fuertes explosiones se escucharon durante la madrugada de este sábado en Riad, luego de que las autoridades de Arabia Saudita emitieran una alerta por una posible amenaza aérea. Se trató de la primera advertencia de este tipo en la capital desde la intensificación de los combates en Yemen.
Alerta aérea y fuertes explosiones en Riad mientras se intensifican los combates en Yemen
La capital saudita activó durante la madrugada una alerta por una posible amenaza aérea y poco después se escucharon al menos dos explosiones. El episodio ocurre en medio de una creciente escalada entre Arabia Saudita y los hutíes de Yemen, que en los últimos días intensificaron sus ataques contra ciudades e infraestructura energética del reino.
El mensaje enviado a los teléfonos de los habitantes poco antes de las 3 de la madrugada, hora local, advertía que la zona se encontraba bajo una "amenaza aérea hostil" y recomendaba permanecer en los hogares.
Minutos después, periodistas de la AFP escucharon al menos dos explosiones en distintos puntos de la capital. La Defensa Civil saudita levantó la alerta aproximadamente media hora más tarde.
Imágenes y testimonios difundidos posteriormente también reportaron una columna de humo y llamas en las inmediaciones del principal aeropuerto de Riad. Sin embargo, por el momento no se había establecido públicamente la causa del incidente ni se había confirmado qué tipo de amenaza había provocado la activación del sistema de alerta.
Una escalada que se extiende desde Yemen
El episodio se produjo en un contexto de fuerte incremento de las hostilidades entre Arabia Saudita y los hutíes, el movimiento armado que controla amplias zonas del norte y oeste de Yemen y que cuenta con el respaldo de Irán.
En los últimos días, los hutíes intensificaron sus ataques con misiles y drones contra territorio saudita, incluidos objetivos militares, ciudades e infraestructura energética. El 16 de septiembre, por ejemplo, Arabia Saudita informó de ataques aéreos contra posiciones hutíes en Yemen, mientras el grupo yemení afirmó haber lanzado misiles y drones contra varias ciudades sauditas.
La escalada también alcanzó áreas sensibles para el transporte y la energía. Los hutíes han amenazado las rutas marítimas vinculadas al reino y avanzaron hacia zonas próximas al estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los principales pasos marítimos entre el mar Rojo y el océano Índico.
La situación se agravó después de varios años de relativa calma. La guerra civil yemení comenzó en 2014, cuando los hutíes tomaron Saná y extendieron su control sobre amplias regiones del país. En 2015, una coalición encabezada por Arabia Saudita intervino militarmente en apoyo del gobierno reconocido internacionalmente.
Más de 112.000 desplazados en Yemen
La reanudación de los combates también profundizó la crisis humanitaria en Yemen. Según cifras de Naciones Unidas citadas por Reuters, al menos 112.000 personas fueron desplazadas dentro del país desde el comienzo de la nueva ola de violencia, mientras cerca de 3.000 huyeron por vía marítima hacia Yibuti.
Los enfrentamientos se concentran especialmente en la costa del mar Rojo, donde los hutíes consolidaron posiciones y ampliaron su capacidad para amenazar las rutas marítimas regionales.
La nueva escalada además se produce en un contexto de fuertes tensiones en Medio Oriente y de dificultades para garantizar la seguridad del transporte de energía. Arabia Saudita ya sufrió ataques contra infraestructura petrolera durante los últimos días, entre ellos daños a estaciones de bombeo de un importante oleoducto que conecta sus campos del este con la costa del mar Rojo.
Por ahora, las autoridades sauditas no informaron públicamente sobre víctimas en Riad como consecuencia de las explosiones de este sábado. La alerta fue levantada, pero el episodio refleja la creciente extensión del conflicto yemení hacia territorio saudita.