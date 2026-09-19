Arabia Saudita

Alerta aérea y fuertes explosiones en Riad mientras se intensifican los combates en Yemen

La capital saudita activó durante la madrugada una alerta por una posible amenaza aérea y poco después se escucharon al menos dos explosiones. El episodio ocurre en medio de una creciente escalada entre Arabia Saudita y los hutíes de Yemen, que en los últimos días intensificaron sus ataques contra ciudades e infraestructura energética del reino.