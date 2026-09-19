Avanza con el fin de los subsidios

Bolivia da luz verde a un crédito de USD 1.900 millones del FMI en medio de su crisis económica

El Congreso boliviano aprobó el programa de financiamiento a 36 meses acordado con el Fondo Monetario Internacional. El plan contempla reducción del déficit fiscal, mayor flexibilidad cambiaria y la eliminación de los subsidios a los combustibles. El Gobierno espera que el acuerdo habilite además más de USD 5.000 millones de financiamiento externo.