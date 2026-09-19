Rusia exigió a Japón que retire de su territorio los sistemas estadounidenses Typhon desplegados en la isla de Kyushu. El reclamo fue comunicado por María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, quien informó que Moscú presentó una nota de protesta por la presencia de estos equipos.
Rusia exigió a Japón retirar los misiles estadounidenses y lanzó una dura advertencia
Moscú presentó una nota de protesta ante las autoridades niponas por el despliegue de armamento en la isla de Kyushu. Además, cuestionó el rumbo militar de Tokio y advirtió que la presencia de estos equipos representa una amenaza para su seguridad.
El reclamo ruso
Según explicó Zakharova, la nota fue enviada el 3 de septiembre a las autoridades japonesas en Moscú y Tokio. El documento cuestionó el despliegue de lanzadores estadounidenses Typhon, diseñados para utilizar misiles de alcance intermedio y menor.
Rusia sostuvo que la presencia de este armamento en territorio japonés es inaceptable y reclamó su retiro. Moscú también afirmó que el despliegue representa una amenaza para su seguridad.
El 1 de septiembre, Zakharova ya había advertido sobre la posición rusa durante una conferencia de prensa previa al Foro Económico Oriental, celebrado en Vladivostok. En esa oportunidad, señaló que Japón había sido informado de que la instalación de este tipo de armamento, incluso en el marco de ejercicios militares, era considerada inaceptable por Moscú.
La advertencia a Japón
Además del pedido para retirar los lanzadores, Zakharova reclamó que Japón reconozca plenamente los resultados de la Segunda Guerra Mundial, incluidos los aspectos territoriales relacionados con las islas Kuriles del Sur.
La portavoz rusa también cuestionó el rumbo militar de Tokio y reclamó que abandone su camino hacia la remilitarización.
La tensión con Reino Unido
En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso informó que convocó a Danae Dholakia, encargada de negocios del Reino Unido en Moscú, por el aumento del suministro de armas británicas a Ucrania.
El gobierno ruso cuestionó la política de Londres frente a la guerra y sostuvo que su postura contribuye a prolongar y escalar el conflicto.
Moscú también señaló que se reserva el derecho de adoptar medidas de represalia y advirtió que cualquier instalación militar británica en territorio ucraniano utilizada para lanzar ataques contra Rusia sería considerada un objetivo legítimo.
Más fondos para Ucrania
En este contexto, Ucrania recibió un nuevo desembolso de 3.300 millones de euros de la Unión Europea para financiar sus necesidades prioritarias de defensa.
Según informó el primer ministro ucraniano, Sergii Koretskyi, el dinero será utilizado, entre otros fines, para adquirir misiles y drones.
El desembolso forma parte del mecanismo de préstamos de apoyo a Ucrania, que contempla asistencia financiera para cubrir necesidades presupuestarias y de defensa durante 2026 y 2027.
La Unión Europea estableció un paquete de hasta 90.000 millones de euros para Ucrania dentro de este esquema de apoyo.