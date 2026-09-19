Tensión

Rusia exigió a Japón retirar los misiles estadounidenses y lanzó una dura advertencia

Moscú presentó una nota de protesta ante las autoridades niponas por el despliegue de armamento en la isla de Kyushu. Además, cuestionó el rumbo militar de Tokio y advirtió que la presencia de estos equipos representa una amenaza para su seguridad.