Un buque civil que navegaba por el Mar Negro con bandera de Tanzania fue alcanzado por un dron ruso mientras se dirigía hacia un puerto de Ucrania, según denunciaron este jueves las autoridades de Kiev. El ataque provocó la muerte del capitán de la embarcación y dejó heridas a otras tres personas que formaban parte de la tripulación.
Ucrania denunció que un dron ruso atacó un buque civil en el Mar Negro
La embarcación navegaba bajo bandera de Tanzania rumbo a un puerto ucraniano. Según las autoridades de Kiev, otros tres integrantes de la tripulación resultaron heridos y el estado del barco todavía está en evaluación.
La información fue comunicada por el Ministerio de Restauración, Infraestructura y Transporte de Ucrania, que señaló que el impacto se produjo durante la navegación. Hasta el momento, el organismo no informó el nombre del buque ni precisó el punto exacto del Mar Negro donde ocurrió el ataque.
Qué informó Ucrania sobre el ataque al buque
De acuerdo con el reporte oficial difundido por las autoridades ucranianas, el barco se encontraba en tránsito hacia uno de los puertos del país cuando fue alcanzado por un dron atribuido a Rusia.
El impacto causó la muerte del capitán y heridas a otros tres miembros de la tripulación. Las autoridades indicaron además que se estaba evaluando el estado técnico de la embarcación para determinar el alcance de los daños provocados por el ataque.
Por el momento tampoco fueron difundidos mayores detalles sobre las nacionalidades de los tripulantes afectados ni sobre las condiciones en las que continuó la navegación del buque después del impacto.
El episodio fue informado en medio de una nueva serie de ataques con drones y misiles registrados en distintos puntos de Ucrania. En las últimas horas, las autoridades ucranianas también reportaron ataques contra infraestructura de transporte y otros objetivos en diferentes regiones del país.
El ataque al barco adquiere particular relevancia por haberse producido en una zona utilizada para el transporte marítimo comercial. El Mar Negro es una vía fundamental para las operaciones portuarias de Ucrania y para la salida y llegada de mercancías, en un contexto marcado por las restricciones y riesgos derivados de la guerra.
Las autoridades de Kiev sostuvieron que los ataques rusos sobre puertos, instalaciones portuarias y embarcaciones comerciales representan un riesgo para la navegación civil en la región. Desde el gobierno ucraniano reclamaron una respuesta internacional destinada a reforzar la seguridad de las rutas marítimas y proteger a las embarcaciones que operan en el área.
La importancia del Mar Negro para el conflicto
El Mar Negro ocupa un lugar estratégico en la guerra entre Rusia y Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala en febrero de 2022. Además de su importancia militar, la zona concentra rutas comerciales y puertos fundamentales para la economía ucraniana.
Durante el conflicto, las instalaciones portuarias y las rutas de navegación se convirtieron en objetivos vinculados a las operaciones militares. Los ataques con drones modificaron además las condiciones de seguridad para buques comerciales que ingresan o salen de los puertos ucranianos.
El incidente informado este jueves se suma a una serie de episodios registrados en las últimas semanas en los que las operaciones militares tuvieron como escenario el Mar Negro. En septiembre, Ucrania también informó sobre acciones con drones navales y enfrentamientos relacionados con embarcaciones no tripuladas en esa zona.
A diferencia de esos episodios de carácter militar, en este caso las autoridades ucranianas señalaron que la embarcación alcanzada era un buque civil que se encontraba realizando una navegación hacia un puerto del país.
La información disponible hasta el momento proviene principalmente de las autoridades ucranianas y no incluye una explicación pública de Moscú sobre el incidente. Tampoco se conocieron detalles independientes que permitan establecer las circunstancias exactas del ataque, la trayectoria del dron o el objetivo que habría tenido la operación.
Mientras continúa la investigación sobre lo ocurrido, el gobierno de Ucrania mantiene su advertencia sobre los riesgos que enfrentan las embarcaciones comerciales que circulan por el Mar Negro. El episodio vuelve a poner en el centro de la atención la seguridad de las rutas marítimas utilizadas por buques civiles en una región donde las operaciones militares siguen afectando el transporte y la actividad portuaria.